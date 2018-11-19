В каких регионах лучше всего организован детский отдых

Аналитики продолжают подводить предварительные итоги уходящего года. Очередной рейтинг регионов России распределил места в сфере организации детского отдыха.

Свердловская область вышла на вторую позицию, разделив ее с Краснодарским краем и Нижегородской областью - у всех троих по 15 баллов. Лидером списка стала Москва с 18 баллами. А на третьем месте - Московская область и Санкт-Петербург: по 14 баллов каждый регион.

Соседи Среднего Урала по федеральному округу набрали следующее количество "очков": Тюменская область - 12, Югра и Челябинская область - по 11, Курганская область и Ямал - по 10.

Как поясняет РИА Новости, всего было исследовано 85 субъектов. Их оценивали по 12 критериям. Например, таким: насколько доступна информация об учреждениях, которые представляют услуги в сфере отдыха и оздоровления детей; есть ли в регионе школа вожатых; сколько в области или крае лагерей, в которых созданы условия для детей-инвалидов. И так далее.

По тому или иному критерию регион набирал от ноля до четырех баллов. Максимальное количество баллов, которое мог взять регион в сумме, составляло 19. Ни один из участников рейтинга "потолка" не достиг.