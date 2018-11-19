РГАИС, Ассоциация IPChain и ФИС создают кафедру цифровой экономики

16 ноября 2018 года в рамках конференции Skolkovo LegalTech состоялось подписание трехстороннего договора о создании кафедры цифровой экономики в Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС). Подготовка востребованных в условиях цифровой экономики квалифицированных специалистов будет организована на базе Ассоциации IPChain (Национального координационного центра обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и Федерации интеллектуальной собственности (ФИС).

Со стороны РГАИС договор о создании базовой кафедры подписал ректор Иван Близнец, со стороны IPChain - председатель правления Ассоциации Максим Прокш, третьей свою подпись под документом поставила вице-президент ФИС по R&D Екатерина Чуковская.

Стороны собираются сотрудничать не только в образовательной сфере, но и осуществлять совместную научную деятельность.

Как заявил ректор РГАИС Иван Близнец, "сегодня, в условиях глобального перехода к цифровой экономике, как никогда важно формирование у обучающихся компетенций, практических навыков, умений и способностей выполнять профессиональные функции на новом уровне. Мы собираемся не только обучать студентов на новой кафедре цифровой экономики, но и проводить переподготовку и повышение квалификации сотрудников, прежде всего, нашей Академии, Ассоциации IPChain и ФИС, а также других лиц, чья профессиональная деятельность связана со сферой интеллектуальной собственности и цифровой экономикой. Это, как мы считаем, наиболее актуальное и востребованное направление в образовании на данный момент".

Максим Прокш рассказал, что Ассоциация IPChain предоставит необходимые для образовательного процесса оборудование и техническое оснащение, а также обеспечит содержательное наполнение программы повышения квалификации. "Мы собираемся сделать кафедру новой интересной площадкой для обсуждения глобальных трендов и практических кейсов, вызванных приходом инновационных технологий в сферу интеллектуальной собственности, а также влияния оборота нематериальных активов на рост цифровой экономики в целом", - подчеркнул он.

Вице-президент по R&D ФИС Екатерина Чуковская отметила, что Федерация интеллектуальной собственности анализирует запросы и потребности профессиональных сообществ и потенциальных обучающихся, а также проводит мониторинг дополнительного образования в сфере цифровой экономики и интеллектуальных прав в России и за рубежом. "ФИС, со своей стороны, будет также предлагать Академии темы и направления учебной деятельности, основанные на наших экспертных изысканиях. Кроме того, наше сотрудничество предполагает организацию научных и научно-методических мероприятий, подготовку заключений и аналитических записок, соответствующих профилю РГАИС и целям деятельности Ассоциации IPChain и ФИС", - сказала она.