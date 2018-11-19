Рогозин извинился за видео с экспериментом над таксой

Руководитель госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин публично извинился за то, что видеозапись испытаний технологии жидкостного дыхания с участием лабораторной таксы попали в телеэфир и стали предметом общественных дискуссий.

Резонансный эксперимент с собакой, которую "топили" в резервуаре, прошел 19 декабря 2017 года. А сразу после этого Рогозин забрал таксу себе.

"Профессионалы к этому привыкают, они постоянно работают с лабораторными животными, просто это показывать не надо. Я приношу извинения, что эти кадры попали и стали предметом обсуждения", - приводит слова Рогозина ТАСС.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что собака по кличке Николас живет прекрасно. "Кормят регулярно, ни о чем не думает плохом, все хорошо", - сказал он, добавив, что все проведенные по линии Фонда перспективных исследований эксперименты с животными "закончились хорошо".

Напомним, что эксперимент проводился специально для президента Сербии Александра Вучича. Животное было помещено в резервуар с жидкостью, не содержащей азота, через несколько минут животное освоилось в новой среде и начало дышать нормально. Уникальный проект жидкостного дыхания предназначен, в частности, для спасения подводников и выхаживания недоношенных детей.