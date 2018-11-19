Роспотребнадзор предупредил о вспышке дифтерии в Латинской Америке ( в Венесуэле, Колумбии и Гаити). Рост числа заболевших дифтерией вызван беспорядками в ряде стран региона, констатировали на сайте ведомства.

В Венесуэле было зафиксировано 1,2 тысячи случаев заболевания дифтерией, из них более 80 закончились летальным исходом. В Гаити число заболевших меньше - около 250 (три со смертельным исходом). И более половины из заболевших в Гаити контактировали с мигрантами из Венесуэлы.

Роспотребнадзор напоминает, что от дифтерии есть вакцина, и рекомендует россиянам, которые планируют посетить Латинскую Америку, сделать прививку от этого заболевания не позднее, чем за две недели до начала путешествия.