Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать шубу

Роспотребнадзор назвал признаки качественных меховых изделий, а также дал рекомендации, на что именно следует ориентироваться при их выборе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На меховом изделии должен быть контрольный (идентификационный) знак - КИЗ. КИЗ зеленого цвета означает, что вещь произведена в России, а красного, что изделие импортное. Каждой шубе или дубленке присваивается уникальный номер, который записывается на микросхеме, напомнили в ведомстве.

Подлинность КИЗ можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы или в приложении "Проверка товаров" при сканировании QR-кода мобильным телефоном.