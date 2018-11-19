Россияне назвали самый опасный вид транспорта

Почти половина россиян (47 процентов) считают маршрутки самым опасным видом транспорта из-за высокой доли ДТП с участием этого вида транспорта.

Доля тех, кто опасается поездок на маршрутных такси, в мегаполисах еще больше. Среди опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) москвичей и жителей Санкт-Петербурга таких 59 процентов.

На втором месте авиатранспорт. Этого вида транспорта боятся более трети россиян (38 процентов), следует из исследования, передает РИА Новости. На третьем месте - междугородний автобус. Его считают небезопасным 23 процента опрошенных. В целом наземный городской транспорт не вызывает доверии у 17 процентов респондентов. При этом общественным транспортом пользуются 74 процента россиян, на маршрутки садятся 63 процента опрошенных.