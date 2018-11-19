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19.11.2018 21:54
Рубрика: Спорт

Звезду Радулову

Россиянин стал игроком дня в НХЛ
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
Первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге признан российский нападающий клуба "Даллас Старз" Александр Радулов. В матче против "Нью-Йорк Айлендерс" он набрал три очка и помог команде одержать самую крупную победу в сезоне - 6:2.

Потенциально "звезды" из Далласа - одна из сильнейших команд Западной конференции. Но пока им явно не хватает стабильности, чтобы подтвердить прогнозы результатами. Отчасти это связано с тем, что Александр Радулов был вынужден пропустить почти месяц. Игра против "Айлендерс" стала для вице-капитана "Старз" лишь десятой в сезоне, тогда как для самой команды - 20-й. И именно в ней ударное звено техасцев Радулов - Сегин - Бенн сработало, как надо. На троих эти парни набрали девять очков и забросили три шайбы. Более того, благодаря их стараниям Линделль за вечер забил вдвое больше, чем за все предыдущие матчи сезона, оформив дубль.

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Радулов был крайне полезен с самого начала - закрывал обзор вратарю "островитян", активно бросал и шел в силовую борьбу. А очки Александр начал набирать уже во второй половине встречи. Сначала после его броска шайбу в сетку добил Сегин, а затем дублем отметился сам Радулов. Сначала он убежал в контратаку и шикарно обманул вратаря, а затем был самым расторопным на пятачке. Россиянин таким образом установил окончательный счет матча - 6:2 в пользу "Далласа". Впервые в сезоне "звезды" забросили больше пяти шайб.

Радулов по итогам был признан первой звездой как матча, так и всего игрового дня. А отдельные поздравления форвард принимал потому, что в этой игре добрался до круглой отметки в сто шайб. Всего Александр провел в регулярных чемпионатах НХЛ 322 встречи и набрал в них 243 очка (100+143).

Результаты остальных матчей: "Эдмонтон Ойлерз" - "Вегас Голден Найтс" - 3:6, "Чикаго Блэкхоукс" - "Миннесота" - 3:1, "Анахайм Дакс" - "Колорадо Эвеланш" - 3:4 (ОТ), "Каролина Харрикейнс" - "Нью-Джерси Девилз" - 2:1.

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