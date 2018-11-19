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19.11.2018 23:13
Рубрика: Экономика

Востоку нравится

Российская мебель приглянулась странам Азии
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
В 2018 году доля мебели отечественного производства на рынке России превысила планку в 60 процентов, сообщил президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Александр Шестаков на международной выставке "Мебель - 2018" в Москве.

Несмотря на в целом слабый внутренний спрос, производство мебели в России постепенно растет благодаря высочайшему качеству продукции, отметил директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса минпромторга Евгений Рыжов.

В прошлом году объемы производства мебели в России достигли 152 миллиардов рублей. Участники рынка напрямую связывают дальнейший рост с господдержкой. Рынку уже помогли ограничение госзакупок импортной мебели, продвижение идей комплектации стандартного жилья встроенной мебелью, обнуление таможенных пошлин на отдельные виды комплектующих и фурнитуры, которые не производятся в России. Удалось переломить ситуацию, когда раньше вся фанерная продукция уходила на экспорт в виде фанерного кряжа.

Приоритетной целью для многих производителей стал выход на международные рынки, за последний год доля экспорта мебели выросла более чем на 10 процентов, отметил гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов.

Российские производители мебели усилили экспансию на крымский рынок

В Европу российским фабрикам сегодня выходить сложно - и из-за санкций, и из-за высоких стандартов качества, которые под силу далеко не всем российским производителям. Но мебель из России оценили в Объединенных Арабских Эмиратах, других странах Ближнего Востока, хорошо продается корпусная мебель в Индию. "На востоке нас ждут, - рассказал Александр Шестаков. - На тех рынках качеством российской мебели все довольны".

Помимо господдержки и экспорта, развитию отрасли будет способствовать внедрение цифровых технологий. Сейчас уже создана первая в мире облачная платформа для цепочки создания стоимости в деревообрабатывающей промышленности. Она объединяет программные продукты для всей отрасли с тысячами станков и широчайшим спектром материалов и инструментов в единую платформу на основе "интернета вещей" (IoT). Эта цифровая платформа полностью охватывает цепочку создания стоимости в деревообработке.

Автоматизировано должно быть как производство, так и процесс продажи мебели. В будущем покупатель сможет самостоятельно составить дизайн мебели прямо в магазине с помощью программ виртуальной реальности. Кроме того, важно, чтобы желаемый стол или диван были доставлены без промедлений. Для этого сотрудникам мебельного магазина следует быстро принять и передать заказ производителю, точно обозначить сроки его выполнения. Создание автоматизированных программ, объединяющих процесс разработки дизайна, производства мебели и продажи, способно ускорить весь процесс.

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