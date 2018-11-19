С 2019 года вырастет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

В России с января 2019 года будет увеличен минимальный и максимальный размеры ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Минимальный увеличится до 4,5 тысячи рублей (на 100 рублей). А максимальный до 301 тысячи рублей. Такие данные передает ТАСС со ссылкой на Федеральный фонд социального страхования (ФСС).

Если у мамы новорожденного не было заработка или он был небольшой, то пособие будет исчисляться из минимального размера оплаты труда (МРОТ), который увеличивается с нового года увеличится до 11280 рублей.

Максимальный размер пособия по беременности и родам рассчитывается с учетом размера заработной платы за два предшествующих года, но он не может быть выше предельной базы начисления страховых взносов в фонд за 2017 и 2018 годы. Она составляют 755 тысяч и 815 тысяч рублей соответственно.