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19.11.2018 17:59
Рубрика: Экономика

С нового года вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
Свыше 26 тысяч рублей составит с 1 января 2019 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, сообщили в Фонде социального страхования "Российской газете".

Сегодня максимальный размер материнского пособия составляет 24 тысячи рублей в месяц. Формула расчета ежемесячного пособия не такая уж и сложная, она основана на заработной плате за два предыдущих года, но не выше предельной базы, которая ежегодно устанавливается Федеральной налоговой службой. Предельные базы для начисления страховых взносов в Фонд соцстраха за 2017 и 2018 годы составляют 755 тысяч и 815 тысяч рублей соответственно.

Если женщина ушла или должна уйти в декрет в 2018 году, складываются базы за 2016 и 2017 годы, и в итоге максимальный размер ежемесячного пособия получается 24 тысячи рублей. Если же планируется уйти в декрет в следующем году, то максимально маме смогут выплачивать 26 152 рубля в месяц.

Как поясняют бухгалтеры, нужно сложить суммы предельной базы за два года и разделить на 730 - количество дней в двух годах. Далее полученная сумма умножается на 30,4 - среднее количество календарных дней в месяце, а от итога высчитывается 40 процентов - это и будет размер максимального пособия по уходу за ребенком. Естественно, что если у будущей мамы были не слишком высокие заработки, то складывается не предельная база, а доход за два года.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Если женщина вообще не имела заработка за последние два года, то ежемесячное пособие будет рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда. Сейчас МРОТ составляет 11 163 рубля, а с нового года увеличится до 11 280 рублей. Поэтому мамы, не имевшие заработка до декретного отпуска, сейчас получают ежемесячно 4,4 тысячи рублей, со следующего года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчитанное исходя из МРОТ, составит 4512 рублей, уточнили в Фонде соцстраха.

Увеличится в следующем году и размер единовременного пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. Если в этом году максимальный размер такого пособия чуть превышал отметку в 282 тысячи рублей, то в следующем году он составит уже более 301 тысячи. Надо учитывать, что выше этих сумм пособие по беременности и родам не выплачивается. Для получения максимального пособия, по расчетам бухгалтеров, достаточно иметь ежемесячную заработную плату в размере чуть более 60 тысяч рублей.

Если женщина зарабатывает меньше, то сумма пособия выводится таким образом: складывается заработная плата за два предыдущих дате ухода в декретный отпуск года, делится на количество календарных дней в году и умножается на 140.

"Минимальный же размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска (это опять же когда у женщины не было заработка) с 1 января составит 51 919 рублей", - добавили в Фонде соцстраха.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Фонд социального страхования Материнский капитал
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