Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни более 80 человек

Новости

В Москве арестован мужчина, пытавшийся сжечь консьержку 21:08
Заявления хоккеиста из США о русских женщинах объяснили мужской обидой 20:59
В Петербурге нашли автомобиль, сбивший вокалиста ВИА "Поющие гитары" 20:28
Шведская академия сформирует новый Нобелевский комитет по литературе 20:23
В Тамбове 14-летнего школьника задержали за покушение на убийство 20:20
Apple сократила заказы на производство трех новых моделей iPhone 20:07
Постпред РФ при ОЗХО: США пытаются пустить организацию под откос 20:01
Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Ленобласти 19:57
Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря 19:38
В Ленобласти грузовик попал в ДТП в ремонтируемом тоннеле 19:25
Уроженец России попал в санкционный список США по КНДР 19:22
В Саратове возбудили дело о лишении свободы в реабилитационном центре 19:02
Министр финансов Крыма ушла в отставку 18:38
Астрономы открыли "второе Солнце" 18:36
В Риме запретили рядиться гладиаторами и пить алкоголь после полуночи 18:30
В Ростове арестовали подозреваемую в убийстве трех человек пенсионерку 18:29
Германия заморозила поставки оружия саудитам из-за убийства Хашкаджи 18:28
В Башкирии назвали вероятную причину ДТП с шестью погибшими 18:24
В Чечне устроившую взрыв у КПП женщину назвали пособницей "ИГ" 18:12
Обнаруженная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой 18:10
Рошаль заступился за главу калининградского роддома 18:07
Chevrolet Niva: Стоит ли покупать внедорожник за 300 тысяч рублей 18:00
В Беларуси грабителя банка приговорили к 15 годам колонии 17:58
Названы сроки высадки россиян на Луну 17:57
Путин создал Совет по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 19:14
Рубрика: В мире

Рай стал адом

Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни более 80 человек
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
Жертвами бушующих в Калифорнии лесных пожаров числятся уже более 80 человек, еще около тысячи фамилий занесены в списки пропавших без вести. За десять дней с момента возгорания пожар "Кэмп" в округе Бьютт на севере штата, охвативший более 550 квадратных километров, уже стал самым разрушительным в истории Калифорнии.

Последствия стихии напоминают кадры из фильма-катастрофы. Зеленые холмы превратились в выжженные пустоши. Пламя до фундамента уничтожило город Парадайс, население которого составляло около 27 тысяч человек. Уничтожено около 2 тысяч строений и 10 тысяч жилых домов, от которых остались одни каркасы и сгоревшие скелеты автомобилей в гаражах. Десятки тысяч человек эвакуированы в соседние районы. На парковке мегамаркета "Уолмарт" в соседнем районе разбит палаточный городок. Тысячи семей ждут от спасательных служб новостей о судьбе пропавших без вести близких.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Песков: Под рестрикции США может попасть каждый

Но ресурсов, чтобы справиться с масштабным бедствием, не хватает. По последним прогнозам пожарной служба штата, огонь локализован только на 55-60 процентов, а полностью потушить его удастся не ранее конца месяца. Зачастую спасатели могут вести поиск жертв и пропавших только после того, как все выгорит дотла и огонь утихнет. Большинство тел, которые они находят, обгорели до неузнаваемости.

Еще один пожар бушует в округах Вентура и Лос-Анджелес, где расположены дома многих голливудских знаменитостей. Полностью сгорели особняки, принадлежавшие актеру Джерарду Батлеру, исполнителям Нилу Янгу и Майли Сайрус. Из этих районов эвакуированы 157 тысяч жителей, включая режиссера Гильермо дель Торо, певиц Леди Гага и Шер. Рэпер Канье Уэст и его супруга, модель Ким Кардашьян наняли частную команду пожарных, чтобы уберечь от огня свою виллу, стоимость которой оценивается в 60 миллионов долларов.

По данным агентства Bloomberg, из-за масштабных пожаров загрязнение воздуха в Калифорнии достигло опасного уровня. В Сан-Франциско объявлен наиболее высокий уровень экологической тревоги. Жителям штата рекомендовано пользоваться респираторами, особенно тем, кто страдает заболеваниями сердца и легких.

В южнокорейском центре ядерных исследований произошел пожар

В нескольких районах введен режим чрезвычайной ситуации. Власти Калифорнии бросили на борьбу с пламенем около 5 тысяч пожарных, 660 единиц специальной техники, два десятка вертолетов. Кроме того, как сообщил телеканал Fox News, к работам по ликвидации последствий привлекли несколько сотен заключенных из местных тюрем, "которые не склонны к насилию и могут работать в команде". Кроме того, правоохранители задержали по меньшей мере шесть человек, занимавшихся мародерством в брошенных домах.

Причина пожара расследуется. По одной из версий огонь мог вспыхнуть из-за неполадок оборудования местной энергораспределительной компании Pacific Gas & Electric, которая выразила готовность выплатить компенсацию до 3 миллиардов долларов, если ее вина будет доказана.

В последние годы пожары стали настоящим бичом для Калифорнии, которая нередко страдает от засухи. У пожарных служб уходит много времени на то, чтобы остановить или локализовать пламя, быстро распространяющееся из-за ветров и сухого воздуха. Такие бедствия бьют рекорды по разрушительности чуть ли не ежегодно.

Вокруг трагедии полыхают и нешуточные политические баталии. Президент США Дональд Трамп распорядился выделить средства из федерального бюджета на борьбу со стихией и ликвидацию ее последствий. Он посетил Калифорнию в минувшие выходные, посетовав, что столь гибельных последствий никто не предвидел. Трамп назвал пожар "монстром, которого невозможно остановить". В интервью телеканалу Fox News он рассказал, что, согласно представленным ему данным, общее число жертв может составить до 600 человек.

Фото: Алексей Агарышев/РИА Новости
Посольство РФ в США выразило соболезнования жителям Калифорнии

Глава государства уверен, что дело не в изменениях климата, на которые ссылаются экологи, а в неподготовленности властей Калифорнии, на его взгляд, недостаточно хорошо присматривающих за лесными угодьями. Он пригрозил прекратить выделение средств на это из федерального бюджета, если те не наведут порядок.

Экологи, со своей стороны, настаивают, что участившиеся пожары являются следствием глобальных изменений климата, которые применительно к Калифорнии ведут к росту среднегодовой температуры и засухам. Они критикуют администрацию Дональда Трампа за недостаточное внимание к проблеме климатических изменений.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследования нескольких НПО обратила внимание на то, что пожары вспыхивают в густых лесополосах, не расчищенных от упавших деревьев, пней и веток. В качестве решения предлагается частичная вырубка и прореживание местных лесов, но в некоторых заповедниках это противоречит федеральным правилам.

Между тем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях саммита АТЭС в минувшие выходные провел переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом и выразил соболезнования погибшим в Калифорнии и их близким.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

В мире США Лесные пожары в США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пилотируемый запуск "Союза МС-11" назначен на 3 декабря
С нового года вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком
В Совфеде отреагировали на совет США отключить воду и свет в Донбассе
В МИД России назвали фантастикой возможное возвращение войск на Кубу
За что арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi