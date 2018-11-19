Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни более 80 человек

Жертвами бушующих в Калифорнии лесных пожаров числятся уже более 80 человек, еще около тысячи фамилий занесены в списки пропавших без вести. За десять дней с момента возгорания пожар "Кэмп" в округе Бьютт на севере штата, охвативший более 550 квадратных километров, уже стал самым разрушительным в истории Калифорнии.

Последствия стихии напоминают кадры из фильма-катастрофы. Зеленые холмы превратились в выжженные пустоши. Пламя до фундамента уничтожило город Парадайс, население которого составляло около 27 тысяч человек. Уничтожено около 2 тысяч строений и 10 тысяч жилых домов, от которых остались одни каркасы и сгоревшие скелеты автомобилей в гаражах. Десятки тысяч человек эвакуированы в соседние районы. На парковке мегамаркета "Уолмарт" в соседнем районе разбит палаточный городок. Тысячи семей ждут от спасательных служб новостей о судьбе пропавших без вести близких.

Но ресурсов, чтобы справиться с масштабным бедствием, не хватает. По последним прогнозам пожарной служба штата, огонь локализован только на 55-60 процентов, а полностью потушить его удастся не ранее конца месяца. Зачастую спасатели могут вести поиск жертв и пропавших только после того, как все выгорит дотла и огонь утихнет. Большинство тел, которые они находят, обгорели до неузнаваемости.

Еще один пожар бушует в округах Вентура и Лос-Анджелес, где расположены дома многих голливудских знаменитостей. Полностью сгорели особняки, принадлежавшие актеру Джерарду Батлеру, исполнителям Нилу Янгу и Майли Сайрус. Из этих районов эвакуированы 157 тысяч жителей, включая режиссера Гильермо дель Торо, певиц Леди Гага и Шер. Рэпер Канье Уэст и его супруга, модель Ким Кардашьян наняли частную команду пожарных, чтобы уберечь от огня свою виллу, стоимость которой оценивается в 60 миллионов долларов.

По данным агентства Bloomberg, из-за масштабных пожаров загрязнение воздуха в Калифорнии достигло опасного уровня. В Сан-Франциско объявлен наиболее высокий уровень экологической тревоги. Жителям штата рекомендовано пользоваться респираторами, особенно тем, кто страдает заболеваниями сердца и легких.

В нескольких районах введен режим чрезвычайной ситуации. Власти Калифорнии бросили на борьбу с пламенем около 5 тысяч пожарных, 660 единиц специальной техники, два десятка вертолетов. Кроме того, как сообщил телеканал Fox News, к работам по ликвидации последствий привлекли несколько сотен заключенных из местных тюрем, "которые не склонны к насилию и могут работать в команде". Кроме того, правоохранители задержали по меньшей мере шесть человек, занимавшихся мародерством в брошенных домах.

Причина пожара расследуется. По одной из версий огонь мог вспыхнуть из-за неполадок оборудования местной энергораспределительной компании Pacific Gas & Electric, которая выразила готовность выплатить компенсацию до 3 миллиардов долларов, если ее вина будет доказана.

В последние годы пожары стали настоящим бичом для Калифорнии, которая нередко страдает от засухи. У пожарных служб уходит много времени на то, чтобы остановить или локализовать пламя, быстро распространяющееся из-за ветров и сухого воздуха. Такие бедствия бьют рекорды по разрушительности чуть ли не ежегодно.

Вокруг трагедии полыхают и нешуточные политические баталии. Президент США Дональд Трамп распорядился выделить средства из федерального бюджета на борьбу со стихией и ликвидацию ее последствий. Он посетил Калифорнию в минувшие выходные, посетовав, что столь гибельных последствий никто не предвидел. Трамп назвал пожар "монстром, которого невозможно остановить". В интервью телеканалу Fox News он рассказал, что, согласно представленным ему данным, общее число жертв может составить до 600 человек.

Глава государства уверен, что дело не в изменениях климата, на которые ссылаются экологи, а в неподготовленности властей Калифорнии, на его взгляд, недостаточно хорошо присматривающих за лесными угодьями. Он пригрозил прекратить выделение средств на это из федерального бюджета, если те не наведут порядок.

Экологи, со своей стороны, настаивают, что участившиеся пожары являются следствием глобальных изменений климата, которые применительно к Калифорнии ведут к росту среднегодовой температуры и засухам. Они критикуют администрацию Дональда Трампа за недостаточное внимание к проблеме климатических изменений.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследования нескольких НПО обратила внимание на то, что пожары вспыхивают в густых лесополосах, не расчищенных от упавших деревьев, пней и веток. В качестве решения предлагается частичная вырубка и прореживание местных лесов, но в некоторых заповедниках это противоречит федеральным правилам.

Между тем



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на полях саммита АТЭС в минувшие выходные провел переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом и выразил соболезнования погибшим в Калифорнии и их близким.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"