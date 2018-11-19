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19.11.2018 20:23
Рубрика: Культура

Шведская академия сформирует новый Нобелевский комитет по литературе

Текст: Мария Воронова

Шведская академия совместно с Нобелевским фондом решила сформировать новый Нобелевский комитет по литературе, сообщается в официальном пресс-релизе академии. Предполагается, что комитет будет работать в 2019 и 2020 годах.

Фото: depositphotos.com
Почему в 2018 году не стали вручать Нобелевскую премию по литературе

В новый комитет, который начнет работу в феврале следующего года, войдет десять экспертов: пять независимых критиков и издателей, а также пять постоянных членов академии - историк Хорас Энгдаль, поэты Кристина Лугн и Йеспер Свенбо, постоянный секретарь Шведской академии Андерс Ульссон, председателем станет писатель Пер Уэстберг.

Напомним, Нобелевскую премию по литературе в этом году не вручали. Причиной тому стало недоверие к Шведской академии, вызванное разразившимся в 2017 году скандалом. Выяснилось, что "человек, близкий к Нобелевской премии" раскрывал имена лауреатов премии до официальной церемонии награждения. Кроме того, 18 женщин обвинили мужа одной из членов Шведской академии в сексуальных домогательствах.

Шведская академия признает, что репутация Нобелевской премии в области литературы пострадала в результате скандалов, которые также привели к уходу некоторых постоянных членов академии с занимаемых постов.

В этом году лауреатом "альтернативной Нобелевской премии" - премии "Новой академии" Швеции стала французская писательница Мариз Конде, книгу которой отметили за описание "ужасов колониализма и хаоса постколониализма".

Культура Литература Нобелевская премия
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