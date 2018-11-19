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19.11.2018 21:37
Рубрика: Спорт

Крест на "дьяволах"

Швейцария обыграла Бельгию, уступая по ходу встречи со счетом 0:2
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
Сборная Швейцарии совершила небольшой подвиг. "Красно-белые" обыграли дома бельгийцев со счетом 5:2, уступая по ходу встречи 0:2. Благодаря невероятной победе хозяева вышли в финальную стадию Лиги наций, в которой примут участие четыре лучшие команды элитного дивизиона.
Голкипер бельгийцев и мадридского "Реала" Тибо Куртуа оказался бессилен перед форвардами швейцарской сборной. Фото: EPA Голкипер бельгийцев и мадридского "Реала" Тибо Куртуа оказался бессилен перед форвардами швейцарской сборной. Фото: EPA
Голкипер бельгийцев и мадридского "Реала" Тибо Куртуа оказался бессилен перед форвардами швейцарской сборной. Фото: EPA

К матчу в Люцерне бельгийцы подходили в роли явного фаворита. За исключением травмы проводящего не лучший сезон Ромелу Лукаку, кадровых проблем у "красных дьяволов" никаких не было. Более того, окончательно оправился от боли в колене Эден Азар. Как и его брат Торган, полузащитник "Челси" попал в стартовый состав, что, впрочем, не спасло его команду от поражения.

Усилиями Торгана Азара бельгийцы повели 2:0 уже к 17-й минуте. С учетом того, что для победы в группе гостей устраивала и ничья, мало кто сомневался в их конечном успехе. Но Швейцария сделала невозможное: за час хозяева забили пять мячей. Хет-трик оформил Харис Сеферович. Форвард "Бенфики" - один из самых критикуемых игроков своей сборной. Но, кажется, в этот вечер все забыли о его прошлых промахах.

Фото: РИА Новости
В Стокгольме наших футболистов устроит ничья

- Харис провел лучший матч за нашу команду, - отметил главный тренер швейцарцев Владимир Петкович. - Раньше ему порой не хватало уверенности. Отсюда и такая слабая реализация. Но сегодня он был бесподобен, как, впрочем, и остальные ребята.

Так что же все-таки произошло с бельгийцами? Главный тренер бронзовых призеров чемпионата мира-2018 Роберто Мартинес полагает, что после первого гола соперника его команда перестала надежно обороняться, а хозяева поймали кураж.

- Мы здорово начали. После 2:0 даже мне показалось, что все решено. Нас ведь и ничья устраивала. Но после своего первого гола Швейцария стала действовать агрессивнее. А мы наоборот - сникли, - сказал Мартинес.

Откровенно разочаровал голкипер бельгийцев Тибо Куртуа. Складывается ощущение, что нашумевший переход в "Реал" не пошел ему на пользу. Куртуа во второй раз в сезоне пропустил пять мячей и рискует потерять место в стартовом составе не только сборной, но и мадридского клуба. По информации испанских СМИ, футболисты "Реала" во главе с капитаном Серхио Рамосом попросили нового главного тренера команды Сантьяго Солари делать ставку на Кейлора Наваса. Какое решение принял специалист - не сообщается.

Швейцария стала третьей командой вслед за Португалией и Англией, пробившейся в финальную стадию Лиги наций, которая пройдет в июне 2019 года. Ее последний участник определился вчера по итогам встречи Германии с Голландией, завершившейся после подписания номера "РГ" в печать. "Оранжевым" достаточно было ничьей для победы в группе. В противном случае первое место осталось бы за французами.

Спорт Футбол Лига наций Лига наций УЕФА 2018/2019
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