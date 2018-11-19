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19.11.2018 20:08
Рубрика: Общество

Дела сердечные

Вероника Скворцова рассказала о планах по повышению продолжительности жизни
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
Для достижения стратегической цели по увеличению продолжительности жизни в России в первую очередь надо снизить смертность. О том, какие мероприятия планирует проводить минздрав в этом направлении, рассказала членам Совета Федерации глава ведомства Вероника Скворцова. Встреча была посвящена национальному проекту "Здравоохранение".
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

"Национальный проект направлен прежде всего на серьезное совершенствование отечественной системы здравоохранения, укрепление здоровья и снижения смертности населения. Эти вопросы всегда были и остаются одними из основных приоритетов Совета Федерации", - заявила в начале встречи спикер СФ Валентина Матвиенко.

Фото: depositphotos.com
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Скворцова напомнила, что цель повышения продолжительности жизни россиян к 2024 году до 78 лет поставлена в майском указе президента. "Чтобы выйти всей стране на продолжительность жизни 78 лет, мы не можем всем субъектам поставить эту планку", - сказала она и отметила, что в ряде субъектов "продолжительность жизни пока 60 лет или даже чуть ниже".

Больше всего сил планируется потратить на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Поэтому в других регионах показатель должен быть выше целевого. В минздраве предполагают, что Москва, Ингушетия и некоторые другие субъекты, где уже сейчас средняя продолжительность жизни достигла 80 лет, справятся с этой задачей. "А какие-то мы будем ускоренно развивать", - добавила Скворцова.

Главная задача, которую надо решить для выхода на целевые показатели продолжительности жизни, это существенное снижение смертности. "Для того чтобы мы могли это сделать, нам нужно уже в 2024 году сократить число смертей на 229 тысяч человек в год", - заявила Скворцова.

Больше всего сил планируется потратить на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые дают львиную долю летальных исходов. "Это враг номер один, который сейчас определяет демографическую ситуацию в целом", - подчеркнула глава минздрава.

"Вместе с экспертным сообществом был оценен резерв возможностей, 200 тысяч из 229 тысяч мы сможем сократить за счет борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - сказала она. Еще 23 тысячи жизней в год может спасти лечение онкологических заболеваний, остальные - снижение детской смертности.

Фото: depositphotos.com
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Отвечая на вопрос сенатора Екатерины Лаховой, Скворцова подробно рассказала о планах борьбы с "врагом номер один". У мужчин трудоспособного возраста "70% смертности ассоциировано либо с острым приемом алкоголя, либо с накоплением алкогольного эффекта". Борьба с употреблением спиртного - "это важнейшая, первая часть". "Второе - профилактика на основе индивидуальных скринингов, коррекция факторов риска. А третье - быстрые и правильные жизнеспасающие действия, в том случае, когда сосудистая катастрофа уже наступила", - рассказала министр. Десять лет, по ее словам, понадобилось на то, чтобы в регионах поняли, что больных с острыми инфарктами и инсультами надо везти в специализированные клиники, а не в ближайшую больницу общего профиля, где риск смерти в разы выше.

Следующая задача - внедрение клинических рекомендаций. Проверки сосудистых центров установили, что "достаточно большой процент пока не работает эталонно", там нарушаются протоколы лечения и диагностики. "Для того чтобы сделать так, как надо, нужно время и терпеливая работа с нашими медиками", - считает Скворцова.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Реформа здравоохранения
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