Станислав Черчесов: Ничья нас устроит, но играть будем на победу

Сборная России провела предматчевую тренировку на "Френдс Арене" в Стокгольме, где 20 ноября подопечным Станислава Черчесова предстоит провести заключительную встречу со шведами в Лиге Европы.

По окончании занятия главный тренер сборной по традиции ответил на вопросы журналистов.

Станислав Саламович, как проходит подготовка к матчу со шведами в условиях непрекращающейся эпидемии травм?



Станислав Черчесов: Все идет своим чередом. Сегодня попробовали какие-то связки, которые, надеюсь, завтра нам помогут.

Кто будет завтра первым номером?



Станислав Черчесов: Вы каждый раз меня спрашиваете об этом. В воротах будет Лунев.

К команде присоединился Артем Дзюба. Как оцените его состояние?



Станислав Черчесов: Во-первых, мы все время были на связи. Есть травмы, которые изначально могут позволить сыграть, 50 на 50. У Зобнина и Петрова такой возможности изначально не было, и мы их сразу отправили домой. У Дзюбы была возможность восстановиться. Если бы в Германии была возможность подлечить Дзюбу, взяли бы его с собой. Но там не было нужного аппарата. А так он тренировался, мы постоянно связывались. Позавчера еще раз созвонились с врачом, он дал добро. Никаких жалоб от Артема пока не слышим. У нас еще есть время до игры, и мы решим, как будет лучше.

Следили за матчем Турция - Швеция? Как отреагировали на победу шведов, которая позволила им сохранить шансы на победу в группе перед игрой с Россией?



Станислав Черчесов: У нас в это время было теоретическое занятие, а матч мы посмотрели потом. Мы, честно говоря, с первой игры рассчитывали только на себя. Шведы организованная команда, почувствовали это на себе в Калининграде. Знали, что в Турции они просто так не сдадутся. Все идет своим чередом.

Есть мнение, что сборная Швеции для нас менее удобный соперник, нежели турки.



Станислав Черчесов: Мы играли с ними в Калининграде, счет 0:0, но игра, не знаю, согласитесь вы или нет, была очень хорошего качества. Понятно, что шведы чуть играют по-другому, более организованные. Играют они по-разному, но команды примерно одного уровня. Шведы стабильные, а турки больше зависят от настроения.

Завтра стадион заполнится только наполовину. Как вы относитесь к этому факту?



Станислав Черчесов: Это шведы для себя должны отметить. У нас в Калининграде был аншлаг. Но есть турнирная составляющая, которую вы четко знаете. Так что вряд ли команды будут обращать внимание на эту ситуацию. У нас свои задачи, у шведов - свои. Плюс остается есть время, 24 часа, чтобы продать еще билеты.

Комфортно ли играть при нынешней довольно прохладной погоде?



Станислав Черчесов: Если погода будет как сегодня, то она достаточно комфортно. Свежо, но поле в хорошем состоянии. Проблем не вижу. Представитель УЕФА спрашивал, закрывать крышу или нет, но я сказал, пусть решают сами, мне все равно. Сегодня я никаких противопоказаний не видел.

Вам достаточно набрать одно очко в этом матче. Ничья вас устроит?



Станислав Черчесов: Вообще-то устроит. Считать мы умеем. Другое дело, что есть игра. В Калининграде мы тоже хотели выиграть, но было 0:0. И там не играли на ничью и здесь не будем. Мы спортсмены и всегда играем на победу.