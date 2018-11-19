Станислав Черчесов: Ничья нас устроит, но играть будем на победу

Новости

В Башкирии шесть человек погибли в аварии 17:37
Первый белорусский электрокар оценили в 1 млн рублей 17:30
Перми вернут "Счастье не за горами" 17:28
В Тульской области живую пенсионерку отвезли в морг 17:21
Кемеровскую больницу эвакуировали из-за задымления 17:19
В Мурманской области возбудили дело после смерти двоих рабочих 17:18
Премьера постановки по роману Пелевина iPhuck состоится в декабре 17:17
Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти мальчика в Чечне 17:15
В Кузбассе не нашли нарушений в установке детской площадки на час 17:14
Минобороны РФ выбрало скоростной вертолет 17:12
Дети о деньгах: о чем мечтают юные финансисты (видео) 17:11
В Совфеде отреагировали на совет США отключить воду и свет в Донбассе 17:10
Володин встретился с послами государств Африки 17:08
В главном музее Брюсселя картины заменили фотокопиями 17:04
В Албании мародеры разграбили древние затонувшие корабли 17:02
Медведев установил новый размер пособий по безработице 17:00
На юге России ученые обнаружили самое маленькое в мире млекопитающее 16:58
За что арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi 16:52
Тульскую школу эвакуировали из-за принесенной ученицей ртути 16:50
Под Москвой бывший инспектор ДПС устроил смертельную аварию 16:41
Сотрудники МЧС спасли пять человек из пожара на западе Москвы 16:38
В США продали коллекцию личных вещей Мэрилин Монро 16:38
Собянин: Мы очистили Москву от источников криминальной заразы 16:36
На Ставрополье врачей заподозрили в "торговле" инвалидностями 16:36
В Испании затопило популярные курорты 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 16:00
Рубрика: Спорт

Станислав Черчесов: Ничья нас устроит, но играть будем на победу

Текст: Илья Соболев (Стокгольм)
Фото: Михаил Синицын
Сборная России провела предматчевую тренировку на "Френдс Арене" в Стокгольме, где 20 ноября подопечным Станислава Черчесова предстоит провести заключительную встречу со шведами в Лиге Европы.

По окончании занятия главный тренер сборной по традиции ответил на вопросы журналистов.

Станислав Саламович, как проходит подготовка к матчу со шведами в условиях непрекращающейся эпидемии травм?

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Артем Дзюба: Я здесь и готов помочь сборной

Станислав Черчесов: Все идет своим чередом. Сегодня попробовали какие-то связки, которые, надеюсь, завтра нам помогут.

Кто будет завтра первым номером?

Станислав Черчесов: Вы каждый раз меня спрашиваете об этом. В воротах будет Лунев.

К команде присоединился Артем Дзюба. Как оцените его состояние?

Станислав Черчесов: Во-первых, мы все время были на связи. Есть травмы, которые изначально могут позволить сыграть, 50 на 50. У Зобнина и Петрова такой возможности изначально не было, и мы их сразу отправили домой. У Дзюбы была возможность восстановиться. Если бы в Германии была возможность подлечить Дзюбу, взяли бы его с собой. Но там не было нужного аппарата. А так он тренировался, мы постоянно связывались. Позавчера еще раз созвонились с врачом, он дал добро. Никаких жалоб от Артема пока не слышим. У нас еще есть время до игры, и мы решим, как будет лучше.

Следили за матчем Турция - Швеция? Как отреагировали на победу шведов, которая позволила им сохранить шансы на победу в группе перед игрой с Россией?

Станислав Черчесов: У нас в это время было теоретическое занятие, а матч мы посмотрели потом. Мы, честно говоря, с первой игры рассчитывали только на себя. Шведы организованная команда, почувствовали это на себе в Калининграде. Знали, что в Турции они просто так не сдадутся. Все идет своим чередом.

Есть мнение, что сборная Швеции для нас менее удобный соперник, нежели турки.

Станислав Черчесов: Мы играли с ними в Калининграде, счет 0:0, но игра, не знаю, согласитесь вы или нет, была очень хорошего качества. Понятно, что шведы чуть играют по-другому, более организованные. Играют они по-разному, но команды примерно одного уровня. Шведы стабильные, а турки больше зависят от настроения.

Завтра стадион заполнится только наполовину. Как вы относитесь к этому факту?

Фото: AP
Гол капитана в концовке матча вывел Англию в финальную стадию Лиги наций

Станислав Черчесов: Это шведы для себя должны отметить. У нас в Калининграде был аншлаг. Но есть турнирная составляющая, которую вы четко знаете. Так что вряд ли команды будут обращать внимание на эту ситуацию. У нас свои задачи, у шведов - свои. Плюс остается есть время, 24 часа, чтобы продать еще билеты.

Комфортно ли играть при нынешней довольно прохладной погоде?

Станислав Черчесов: Если погода будет как сегодня, то она достаточно комфортно. Свежо, но поле в хорошем состоянии. Проблем не вижу. Представитель УЕФА спрашивал, закрывать крышу или нет, но я сказал, пусть решают сами, мне все равно. Сегодня я никаких противопоказаний не видел.

Вам достаточно набрать одно очко в этом матче. Ничья вас устроит?

Станислав Черчесов: Вообще-то устроит. Считать мы умеем. Другое дело, что есть игра. В Калининграде мы тоже хотели выиграть, но было 0:0. И там не играли на ничью и здесь не будем. Мы спортсмены и всегда играем на победу.

Спорт Футбол Лига наций Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Лига наций УЕФА 2018/2019 РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на совет США отключить воду и свет в Донбассе
В МИД России назвали фантастикой возможное возвращение войск на Кубу
За что арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi
Опубликованы изображения новых плацкартных вагонов
С 2019 года вырастет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет