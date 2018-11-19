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19.11.2018 16:30
Рубрика: Общество

Стартовали естественнонаучные соревнования для школьников

Текст: Ксения Колесникова

Назовите самый большой орган человеческого тела? Какой газ используется в производстве газированной воды? Что за зверь считается ближайшим родственником панды?

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
У школьников появился шанс поступить по льготе на журфак МГУ

На эти и другие интересные вопросы из мира химии, биологии, физики и географии отвечают участники образовательного соревнования Лига знаний "Естественный интеллект", рассчитанного на школьников и студентов.

Первый сезон интеллектуальной игры стартовал еще в прошлом году. За это время в ней приняли участие более 10 тысяч человек в возрасте от 14 до 80 лет из всех регионов России. Основная аудитория - школьники и студенты, буквально "болеющие" наукой. Они могут соревноваться друг с другом, отвечая на вопросы разного уровня сложности в режиме онлайн и попутно узнавая много нового об окружающем мире.

Тот, кто окажется самым крутым "ботаником" и наберет больше баллов, поедет в интерактивный научный музей в Германии.

Общество Наука Общество Образование
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