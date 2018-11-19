Строительство морской части газопровода "Турецкий поток" завершено

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отдали команду установить последнюю секцию морской части газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает РИА Новости.

В торжественной церемонии в режиме видеоконференции принимали участие представители "Газпрома", в том числе глава компании Алексей Миллер. Он же и доложил с борта плавучего судна-трубоукладчика, что труба "Турецкого потока" с завершающим стыком спущена в акваторию Черного моря.

Морской участок "Турецкого потока" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность - более 900 километров. Точка выхода на сушу - район населенного пункта Кыйыкей.