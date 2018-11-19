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19.11.2018 21:14
Рубрика: Культура

Третьяковская галерея весной покажет выставку Эдварда Мунка

Текст: Иван Владимиров

В середине апреля 2019 в Третьяковской галерее откроется первая в России выставка Эдварда Мунка, одного из ключевых художников экспрессионизма и в целом - европейского искусства ХХ век. Об этом сообщила Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи, на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Фото: BAS CZERWINSKI / ANP / AFP Фото: BAS CZERWINSKI / ANP / AFP
Фото: BAS CZERWINSKI / ANP / AFP

Выставка "Эдвард Мунк. Танец жизни" приедет из Музея Мунка в Осло и станет первым масштабным представлением творчества норвежского мастера в России.

Картина Эдварда Мунка продана за 54,5 миллиона долларов

"Из музея Мунка в Осло мы привозим его фантастическую выставку - первую в России. Знаменитая картина "Крик" будет в самой первой версии - это цветная графика, но она производит невероятное впечатление. Помимо "Крика" будет еще 62 полотна, графика и винтажные фотографии, сделанные самим Мунком", - сказала Зельфира Исмаиловна в интервью РИА Новости. Она также добавила, что выставка приедет в Москву в обмен на выставку Третьяковской галереи в Осло, которая открывается в январе.

По словам главы Юн-Уве Стейхауг, главы выставочного отдела Музея Мунка, "задача московской выставки - показать, каким разным художником был Мунк. "Все хотят видеть "блокбастеры", картины 1890-х годов, а мы предпочитаем более широкий хронологический охват, покажем поздние вещи и графику, без которой невозможно оценить эксперименты художника", - сообщает TANR.

Кураторы выставки собираются выстроить проект, выстраивая неслучайные параллели между творчеством Эдварда Мунка и Федора Достоевского, который, как и Генрик Ибсен, был одним из любимых писателей художника.

О чем хотел сказать Эдвард Мунк в своей самой пугающей картине

Музей Мунка, открытый в 1963 году, обладает архивом и собранием работ художника, который тот завещал городу Осло. В коллекции более тысячи картин, богатейшее собрание графики, а также несколько скульптур, фотографии, инструменты, литографические камни.

Этой весной Музей Мунка выложил в открытый доступ более 7,6 тыс. работ Эдварда Мунка. В электронной базе есть фильтр по живописным мотивам, темам и жанрам, можно посмотреть избранные работы или почитать статьи об особенностях стиля художника и его альбомах для рисования (160 из них тоже оцифрованы). Еще на платформе можно проследить поэтапный процесс создания одной из ключевых картин Мунка - "Крик", все подготовительные зарисовки к которой также есть онлайн. На реализацию проекта в музее ушло четыре года и 12 млн норвежских крон, которые учреждение получило благодаря Фонду Бергезена. Оставшиеся 10 млн в музее собираются потратить на завершение оцифровки и работу над новой биографией художника.

Культура Арт
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