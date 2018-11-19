Турчак выступил против легализации "вип-охот"

"Единая Россия" выступает против инициативы по узакониванию трофейной охоты на животных, занесенных в красную книгу. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал "дичью" предложения о разрешении отстрела краснокнижных животных.

"Это не что иное, как попытка узаконить собственное увлечение вип-охотой. Предложение убивать, чтобы профинансировать спасение животных - это какая-то дичь", - сказал он.

Турчак также выразил уверенность в том, что Министерство природных ресурсов и экологии и "лично глава ведомства Дмитрий Кобылкин" не допустит реализации такой инициативы.

Секретарь генсовета также напомнил коллегам, что в приоритете их работы должна стоять защита прав граждан того региона, от которого они были избраны в парламент.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила об инициативе депутата Госдумы Владислава Резника оценить возможность введения "специальных программ", разрешающих трофейную охоту на краснокнижные виды животных. Такое предложение парламентарий обосновывал тем, чтобы охотники в дальнейшем финансировали охрану этих видов.