У Лондона осталось шесть вариантов развития событий

Первый вариант: парламент заблокирует проект соглашения, поддержанного Терезой Мэй. Этот вариант весьма вероятен: ведь против него уже высказались лейбористы, Шотландская национальная партия, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, без которой у консерваторов нет большинства в парламенте, и больше полусотни однопартийцев Терезы Мэй во главе с экс-главой МИД Борисом Джонсоном и экс-министром по делам Брекзита Дэвидом Дэвисом. Если 25 ноября лидеры остающихся в Евросоюзе 27 государств-членов подпишут это соглашение на экстренном саммите, уже в начале декабря Тереза Мэй должна будет провести голосование в британском парламенте. В случае провала, у премьера будет три недели на то, чтобы предложить новый план действий. В противном случае 29 марта 2019 года Британия выйдет из Евросоюза без какого-либо соглашения, что будет иметь серьезные последствия для всей европейской экономики.
Второй вариант: Мэй отзывает текущий проект соглашения и пытается провести новые переговоры с Евросоюзом. Это весьма маловероятно, поскольку главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье на прошлой неделе заявил в Европарламенте, что достигнутое соглашение - предел возможностей ЕС.
Третий вариант: Мэй может обратиться к Евросовету с просьбой продлить действие статьи 50 договора о ЕС, чтобы у нее было больше времени на обдумывание такой сделки с Брюсселем, которую одобрит британский парламент. Правда, с момента запуска процедуры Брекзита прошло почти два года - сложно представить, что за это время переговорщики от Лондона и Брюсселя не перебрали все возможные варианты договоренностей. К тому же, вряд ли партнеры по ЕС пойдут ей навстречу.
Наконец, четвертый вариант - это голосование по вопросу о доверии премьеру Терезе Мэй. Для объявления соответствующего голосования необходимо, чтобы 15 процентов парламентариев-тори, а это 48 человек, направили свои письма в комитет-1922. На прошлой неделе издание The Daily Telegraph сообщило, что голосование может состояться во вторник, 20 ноября.
Пятый вариант предполагает объявление внеочередных всеобщих выборов, если нынешний состав парламента не одобрит соглашение с Брюсселем. Для этого две трети парламента должны будут поддержать такую инициативу, после чего глава кабинета министров обязана назначить конкретную дату выборов - не раньше конца января. Весьма рискованный вариант, если вспомнить, что прошлые назначенные Терезой Мэй внеочередные выборы в 2017 году закончились утратой большинства, позволяющего самостоятельно сформировать правительство.
И шестой вариант - повторное голосование по вопросу выхода Британии из Евросоюза.
Досье "РГ"
Соглашение Лондона и Брюсселя предполагает переходный период до 31 декабря 2020-го года, в ходе которого Британия не сможет участвовать в разработке европейских законов, но будет обязана им подчиняться, причем, речь идет и о правилах единого европейского рынка, а также таможенного союза. Британия выполнит финансовые обязательства по отношению к Евросоюзу на сумму около 39 миллиардов фунтов. Особые права граждан ЕС в Соединенном Королевстве и британских подданных в единой Европе сохранятся для тех, кто переехал до окончания переходного периода. Также прописан механизм, который позволит избежать появления между британской Северной Ирландией и государством Ирландия так называемой "жесткой границы".