У Лондона осталось шесть вариантов развития событий

Текущая неделя станет судьбоносной для Британии. Всего несколько голосов из фракции консерваторов не хватает для того, чтобы уже во вторник парламент проголосовал по вопросу о доверии премьеру Терезе Мэй. А в воскресенье на внеочередном саммите Евросоюза будет решаться судьба "постразводного" соглашения Лондона и Брюсселя. Этот документ, который в начале прошлой недели представили на суд общественности правительство Британии и Еврокомиссия, содержит отправные точки для взаимоотношений после выхода Соединенного королевства из ЕС. Однако, как водится, компромиссное соглашение никого в Британии не устроило. Что дальше? Британская Guardian перечисляет шесть возможных сценариев последующих событий.

Приграничные сообщества против "брекзита" не зря проводили кампанию против "жесткой границы" на ирландском острове. Их мнение было услышано. Фото: GETTYIMAGES

Первый вариант: парламент заблокирует проект соглашения, поддержанного Терезой Мэй. Этот вариант весьма вероятен: ведь против него уже высказались лейбористы, Шотландская национальная партия, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, без которой у консерваторов нет большинства в парламенте, и больше полусотни однопартийцев Терезы Мэй во главе с экс-главой МИД Борисом Джонсоном и экс-министром по делам Брекзита Дэвидом Дэвисом. Если 25 ноября лидеры остающихся в Евросоюзе 27 государств-членов подпишут это соглашение на экстренном саммите, уже в начале декабря Тереза Мэй должна будет провести голосование в британском парламенте. В случае провала, у премьера будет три недели на то, чтобы предложить новый план действий. В противном случае 29 марта 2019 года Британия выйдет из Евросоюза без какого-либо соглашения, что будет иметь серьезные последствия для всей европейской экономики.

В консервативной партии все чаще звучат призывы к Терезе Мэй, чтобы она ушла со своего поста. Фото: REUTERS

Второй вариант: Мэй отзывает текущий проект соглашения и пытается провести новые переговоры с Евросоюзом. Это весьма маловероятно, поскольку главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье на прошлой неделе заявил в Европарламенте, что достигнутое соглашение - предел возможностей ЕС.

Третий вариант: Мэй может обратиться к Евросовету с просьбой продлить действие статьи 50 договора о ЕС, чтобы у нее было больше времени на обдумывание такой сделки с Брюсселем, которую одобрит британский парламент. Правда, с момента запуска процедуры Брекзита прошло почти два года - сложно представить, что за это время переговорщики от Лондона и Брюсселя не перебрали все возможные варианты договоренностей. К тому же, вряд ли партнеры по ЕС пойдут ей навстречу.

Наконец, четвертый вариант - это голосование по вопросу о доверии премьеру Терезе Мэй. Для объявления соответствующего голосования необходимо, чтобы 15 процентов парламентариев-тори, а это 48 человек, направили свои письма в комитет-1922. На прошлой неделе издание The Daily Telegraph сообщило, что голосование может состояться во вторник, 20 ноября.

Как водится, компромиссное соглашение с Евросоюзом никого в Британии не устроило

Пятый вариант предполагает объявление внеочередных всеобщих выборов, если нынешний состав парламента не одобрит соглашение с Брюсселем. Для этого две трети парламента должны будут поддержать такую инициативу, после чего глава кабинета министров обязана назначить конкретную дату выборов - не раньше конца января. Весьма рискованный вариант, если вспомнить, что прошлые назначенные Терезой Мэй внеочередные выборы в 2017 году закончились утратой большинства, позволяющего самостоятельно сформировать правительство.

И шестой вариант - повторное голосование по вопросу выхода Британии из Евросоюза.

Досье "РГ"

Соглашение Лондона и Брюсселя предполагает переходный период до 31 декабря 2020-го года, в ходе которого Британия не сможет участвовать в разработке европейских законов, но будет обязана им подчиняться, причем, речь идет и о правилах единого европейского рынка, а также таможенного союза. Британия выполнит финансовые обязательства по отношению к Евросоюзу на сумму около 39 миллиардов фунтов. Особые права граждан ЕС в Соединенном Королевстве и британских подданных в единой Европе сохранятся для тех, кто переехал до окончания переходного периода. Также прописан механизм, который позволит избежать появления между британской Северной Ирландией и государством Ирландия так называемой "жесткой границы".