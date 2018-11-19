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19.11.2018 20:25
Рубрика: Экономика

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У микрофинансового рынка появится стратегия развития на пять лет
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
Участники микрофинансового рынка создают стратегию развития на ближайшие пять лет. Авторы называют ее целью поиск баланса в регулировании работы микрофинансовых организаций (МФО), ломбардов, кредитных и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В Банке России заявляют, что готовы рассмотреть предложения, которые не содержатся в уже обсуждаемых "дорожных картах".
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Созданием стратегии развития рынка на 2019-2024 годы занимается Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР). Во вторник о ее разработке будет объявлено публично, сообщили "Российской газете" участники рынка. Первый этап работы над документом прошел в октябре-ноябре, проекты предложений по изменениям в регулировании были предложены представителями МФО, ломбардов и кредитных кооперативов 13 ноября на экспертном совете по небанковским финансово-кредитным организациям при комитете Госдумы, рассказали в НАУМИР.

Фото: Сергей Михеев
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Итоговая версия документа по сравнению с текущим "черновиком" позже расширится, Банку России и общественности она будет представлена в первом квартале 2019 года, сообщила вице-президент НАУМИР Елена Стратьева. По ее словам, предлагаемые в проекте стратегии меры направлены в основном не на смягчение регулирования, а на его "уравновешивание" с возможностями компаний и более плавную адаптацию бизнеса к изменениям.

Представители МФО, в частности, предлагают поднять максимальную сумму микрозаймов для малого и среднего бизнеса с трех до пяти миллионов рублей и ограничить дневную процентную ставку исходя из полной стоимости кредита, деленной на 365 дней. Также участники этого сегмента рынка рассчитывают получить доступ к единой биометрической системе, которая начала работать в банках летом (идентификация клиентов по лицу и голосу, позволяющая получать финансовые услуги дистанционно). Среди предложений есть и отмена ограничений по числу пролонгаций микрозаймов и по их количеству. В профильной саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" (СРО "МиР", авторы предложений по МФО в стратегию) считают, что предложенные ими меры помогут сократить сегмент краткосрочных займов за счет роста сектора долгосрочных и микрозаймов малому и среднему бизнесу.

В Банке России, комментируя новые инициативы рынка, отмечают, что разработали концепцию пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора для микрофинансовых институтов. Она, в частности, дифференцирует сегменты рынка, повышая регулятивные требования к крупным участникам - это микрофинансовые компании, а также крупные кредитные кооперативы (больше трех тысяч пайщиков).

ЦБ запускает прямой обмен мелочью между кредитными организациями

В ЦБ также добавляют, что большинство предложенных участниками микрофинансового рынка инициатив уже содержится в подготовленном регулятором законопроекте (по части введения реестра ломбардов, введения принципа общности кредитных потребительских кооперативов и совершенствования информирования потребителей финансовых услуг микрофинансовых институтов), который обсуждается с профессиональным сообществом с начала 2018 года. "Иные предложения" регулятор готов рассмотреть, сообщили в Банке России.

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