У россиян могут появиться не только кредитные, но и страховые истории. Такой пункт есть в стратегии развития страховой отрасли до 2021 года, подготовленной Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) и агентством "RAEX-Аналитика".

Если вы попали в аварию, информация об этом заносится в страховую историю. Фото: Сергей Михеев

Сейчас бюро страховых историй действует только в автостраховании. Авторы стратегии полагают, что систему нужно распространить на все сегменты рынка. Это, по их мнению, поможет эффективнее бороться с мошенничеством, уровень проникновения которого у нас заметно выше, чем в других странах.

Эту позицию разделяет регулятор страхового рынка - Банк России. В опубликованной ЦБ в октябре Концепции противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке отмечалась необходимость повышения эффективности и полезности использования автоматизированной системы Бюро страховых историй (сейчас охватывает только автострахование). В первую очередь система БСИ должна быть дополнена информацией в области личного и сельскохозяйственного страхования, заявили "Российской газете" в ЦБ.

Проблема мошенничества для российского страхового рынка действительно актуальна. Она тормозит его развитие, поскольку подрывает финансовую устойчивость компаний, снижает доверие страховщиков к клиентам и наоборот, затрудняет внедрение новых технологий, говорит Ольга Скуратова, директор по страховым и инвестиционным рейтингам агентства RAEX ("Эксперт РА").

Злоупотребления стали одной из причин разбалансировки системы ОСАГО, напоминает она. Сейчас мошенники активно осваивают сегмент страхования жизни, где размер выплат значительно превышает средние возмещения по "автогражданке". В связи с этим вопрос однозначной идентификации клиентов стоит очень остро. "Внедрение бюро страховых историй по аналогии с тем, как это реализовано в банковской системе, с одной стороны, позволит улучшить процессы скоринга (оценки надежности) клиентов и в дальнейшем учитывать индивидуальные характеристики при предложении им страховых услуг, а с другой - снизить риски мошенничества и повысить качество клиентского сервиса", - считает Скуратова.

Девяносто процентов всех случаев мошенничества сосредоточено в автостраховании. На втором месте - страхование имущества

Три года назад в России появилась автоматизированная система Бюро страховых историй. Главной ее целью было как раз выявление мошенников, в первую очередь в автостраховании. Многие автовладельцы, попав в аварию, чтобы избежать повышенных выплат при следующем заключении договора, просто меняли компанию, а следующий страховщик о новом клиенте мало что знал. Немало было и тех, кто умудрялся приобретать несколько договоров страхования от разных компаний на одну машину и, подстроив аварию, получал выплаты "оптом".

После того как страховщики стали передавать в систему БСИ сведения о заключенных договорах по всем моторным видам страхования, а также сведения об урегулированных страховых случаях, процесс стал прозрачнее. Участники рынка наконец смогли получить достоверную информацию о каждом клиенте, независимо от того, в какой компании он был застрахован.

Полностью проблему обмана это, конечно, не решило. "Страховое мошенничество имеет очень много разных составляющих. Часто это сговор с участием представителей судебных органов и самих страховых компаний. Наличие информации о клиенте в Бюро кредитных историй такие вещи не отсекает", - объясняет генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром" Павел Самиев. Но, безусловно, в части полноты информации о клиенте и ее использовании для оценки рисков бюро страховых историй очень важны, добавляет он.

По словам Самиева, сейчас еще остаются определенные разногласия между страховыми компаниями в том, что касается предоставления информации в автоматизированную систему Бюро страховых историй. "Смысл в том, чтобы все участники рынка передавали туда полный перечень сведений без всяких исключений, - уточняет он. - С другой стороны, много технических вопросов, касающихся процедуры попадания информации в эту систему. Тем не менее сейчас рынок уже подошел к той стадии, когда идея дополнения Бюро страховых историй данным не только по моторным, но и по всем остальным видам страхования, может быть реализована".

Кстати

Страховщики не оставляют планов создать в России службу страховых детективов, которые могли бы помогать правоохранительным органам в расследовании сомнительных ситуаций по страховым выплатам. Однако вопрос упирается в законодательство. Оно не предполагает делегирования каких-либо правоохранительных полномочий третьей стороне, уточнил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. Чтобы изменить ситуацию, требуется корректировка законодательства. После этого встанет вопрос либо о создании крупной структуры, которая будет проводить расследования по признакам мошенничества для всех страховщиков, либо каждая компания будет создавать службу страховых дознавателей самостоятельно, уточнил Юргенс.