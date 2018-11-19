Оригинальный способ предсказания будущих атак вредителей растений разработан учеными Института проблем экологии и эволюции РАН Булатом Хасановым и Робертом Сандлерским. Они предложили оценивать число вредителей по структуре древесины. Дело в том, что рост дерева может тормозиться по многим причинам: поздними заморозками, холодным летом, а также нашествием насекомых. Все это отпечатывается в толще древесины, меняя ее плотность и структуру годичных колец.

Но как в такой ситуации выделить работу только вредителей? Оказалось, что есть деревья, которые вредным насекомым не по зубам, например, ясень. Но на них, как и на дубе, и многих других деревьях остаются следы заморозков, засухи, других климатических воздействий. Отсюда и метод поиска улик деятельности вредителей: сравнив годичные кольца на дубах и ясенях, можно выделить следы вредителей. В частности, в те года, когда насекомые были особенно активными, толщина годичных колец уменьшалась, в них появлялись зоны с очень низкой плотностью, словом, рост дуба резко останавливался. Такая информация поможет предсказывать нашествия вредителей, готовиться к отражению атак. Исследования выполнены на грант Российского научного фонда (РНФ).