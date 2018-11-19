Ученые выяснили, через сколько лет лишний вес грозит смертью

Исследователи из Школы общественного здоровья Бостонского университета изучили истории болезни более 6 тысяч человек, чтобы выяснить, как продолжительное ожирение влияет на риск ранней смерти.

Специалисты выяснили, что избыточный вес, который человек имеет в течение 24 лет жизни, тщетно пытаясь похудеть, связан с уменьшением продолжительности жизни. У людей с нормальным весом такой риск был наиболее низким.

В связи с чем ученые еще раз напомнили о важной роли профилактики ожирения с самых юных лет.

Главной причиной появления "устойчивого" лишнего веса ряд специалистов считает гибель особой группы нейронов в мозге, отвечающих за чувство насыщения. К такому выводу пришли исследователи из Университета Кампинаса (Бразилия).

Кстати, ранее ученые из Чикагского университета обнаружили микроорганизмы из класса Clostridia, вызывающие ожирение. Они не только активно размножаются, облегчая всасывание жира, но и убивают полезные бифидобактерии.