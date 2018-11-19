Украине предложили списанные американские фрегаты

Вашингтон предложил Киеву принять на вооружение списанные в США фрегаты. Эту информацию подтвердил в телеэфире командующий украинскими военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко.

"Да, мы получили предложение о передаче двух фрегатов типа Oliver Perry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах", - передает его заявление сайт "Пятого канала".

Воронченко заявил, что такие судна нужны Украине, но необходимо рассчитать, в какую сумму обойдутся Киеву фрегаты.

"Примерно 25 000 000 долларов США стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом заработной платы экипажа, его ремонта. Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля - это 30% от его эксплуатации. 60-70% - это содержание, модернизация и утилизация", - сказал командующий ВМС ВСУ.

Фрегаты Oliver Hazard Perry появились в 1970-х годах, но в настоящее время служат только в составе военно-морских сил иностранных государств - например, в Турции, Австралии и Египте.

Ранее Береговая охрана США передала Украине два списанных патрульных катера класса Island, напоминает РИА Новости.