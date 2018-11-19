Уроженец России попал в санкционный список США по КНДР

Минфин США расширил свой санкционный список. Под ограничительные меры из-за ситуации вокруг КНДР и кризиса в Ливии попали гражданин ЮАР и гражданин Ливии.

Как отмечается на сайте ведомства, уроженец России Владлен Амченцев, имеющий южноафриканский паспорт, оказался связан с компанией Velmur Management, уже находящейся под американскими санкциями за поставку в Северную Корею нефтепродуктов.

Что касается гражданина Ливии Сахала Бади, то в США его считают членом группы, совершившей серию атак в Триполи в августе этого года, что "подорвало мир, безопасность и стабильность в стране".

В результате сегодняшних действий любое их имущество и активы на территории США, если таковые имеются, будут заморожены. Кроме того, гражданам США запрещено заключать с ними какие-либо сделки.