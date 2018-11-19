Опубликованы изображения новых плацкартных вагонов

Во вторник РЖД представит модернизированный вариант плацкартных вагонов, производство которых начинается в 2019 году. Премьера состоится на XII международной выставке "Транспорт России" в Москве.

Инфографика "РГ": Михаил Шипов / Татьяна Шадрина / РИА НОВОСТИ

Основная идея при разработке новых модульных вагонов - это создание максимально комфортного личного пространства для каждого пассажира, пояснили в РЖД: пассажиру выделяется его личное пространство с комфортным диваном с подголовниками, рядом - индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-разъемы, даже плотные шторы для приватности у каждой полки. Они очень похожи на те, что в салонах самолетов используют для того, чтобы отделить салоны бизнес- и экономкласса. В любой момент можно закрыть их и получить полностью отделенное от других пассажиров место, например, укладывая ребенка спать.

На выставке каждый желающий сможет посидеть и полежать в новом плацкартном вагоне и оставить свой отзыв или пожелание разработчикам.

Интерьер вагонов предлагается делать в светлых тонах, теплом песочном, сером с небольшим добавлением мягких красных тонов, которые оживляют спокойную палитру вагона. Полки предлагается сделать серыми с красными подголовниками, а столики - под цвет светлого дерева.

Интерьер вагонов будет выполнен в светлых тонах, теплом песочном, сером с небольшим добавлением мягких красных тонов

В туалетах установят дозаторы мыла и бумажных полотенец, пеленальные столики для младенцев, как в самолетах. Сами краны оборудуют с встроенным феном для рук, появится и душ. Сейчас в поездах дальнего следования есть отдельные душевые кабины, как правило, в тех составах, которые находятся в пути несколько суток. На поезд один душ, обычно в штабном вагоне, и попасть в него можно по записи. Есть душ и в купе для одного или двоих пассажиров, но такой билет не всем по карману. С появлением новых плацкартных вагонов ситуация изменится, и пассажир из плацкарта сможет в любой момент принять душ.

Еще одним важным нововведением станет обновление сервисной зоны. Сейчас рядом с купе проводника стоит "титан" с горячей водой, практически на проходе. В новых плацкартах планируется организовать выделенную сервисную зону, оборудованную аппаратом с горячей и холодной питьевой водой. Рядом установят сенсорную информационную панель, где можно будет ознакомиться с расписанием поезда и меню вагона-ресторана, а также заказать билеты на обратную дорогу.

Плацкартные вагоны составляют примерно 30 процентов подвижного состава поездов дальнего следования, при этом на них приходится более половины перевозок. Тарифы на проезд в плацкарте регулируются государством, на 2019 год они вырастут не более чем на 3,9 процента.