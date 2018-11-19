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19.11.2018 13:05
Рубрика: В мире

В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба

Текст: Юрий Когалов
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В Чикаго пассажиры чудом выжили после падения лифта в одном из небоскребов. Как передает NBC Chicago, кабина пролетела более 80 этажей, прежде чем затормозить и остановиться.

Инцидент произошел в 100-этажном здании, известном как центр Джона Хэнкока - четвертом по высоте в городе. По словам пожарных, причиной аварии стал обрыв троса.

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После того, как лифт остановился на 11-м этаже, пять пассажиров, в том числе беременная женщина, провели в нем еще около трех часов, пока спасатели не вытащили их наружу. Для этого пришлось разобрать часть стены, потому что иначе пожарным пришлось бы спускаться по канатам 97 этажей, а затем тем же путем поднимать спасенных. Никто из пассажиров в результате инцидента не пострадал.

"Вначале я думал, что мы умрем. Мы спускались вниз, а потом я почувствовал, что мы падаем, а затем я услышал стук и хлопок", - рассказал один из них, добавив, как благодарен спасателям.

По иронии судьбы здание оборудовано системой, позволяющей разблокировать любые двери на лестницу, но для вызволения застрявших в лифте пришлось вызывать пожарных.

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