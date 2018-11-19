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19.11.2018 17:04
Рубрика: Культура

В главном музее Брюсселя картины заменили фотокопиями

Текст: Варвара Панина

В Брюсселе Королевский музей заменил живописные полотна на фотокопии. Картины были убраны из-за климатических условий, таким образом руководство решило защитить картины от повреждений.

Фото: Christie's/ twitter.com
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По данным музея, в сезон дождей стены музейных залов начинают протекать настолько сильно, что администрации приходится ставить ведра. По этой причине было убрано около 20 картин известных живописцев XV-XVI веков: творения старшего и младшего Кранахов, немецких художников эпохи Возрождения, а также "Распятие с донатором" кисти нидерландского мэтра Иеронима Босха.

Директор музея Мишель Драге переживает за национальный имидж музея из-за опустевших стен.

Управление по контролю состояния зданий регулярно проводит восстановительные работы, но специалисты настаивают на полной реконструкции крыши музея. На данный момент план ремонта составлен, но для реализации его требуется время.

Культура Арт Музеи и памятники
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