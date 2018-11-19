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19.11.2018 22:29
Рубрика: Власть

Знакомые танки

В Индии проходят совместные с РФ учения
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
В понедельник на полигоне Бабина в индийском штате Уттар-Прадеш стартовало совместное учение "Индра-2018", в котором участвуют 250 солдат и офицеров Восточного военного округа России.

Наши военнослужащие на транспортных бортах Ил-76 перелетели из Владивостока на индийскую авиабазу "Гвалиор". А после приземления совершили марш в район будущих маневров. Этот полигон известен как место постоянных тренировок 31-й бронетанковой дивизии "Белые тигры" вооруженных сил Индии. Вместе с ее служивыми российская батальонная тактическая группа, усиленная бронетехникой и разведывательным подразделением, до середины следующей недели будет воевать с условными террористами и обеспечивать безопасность местного населения.

В Индии наши военные начали с "обкатки" местных танков Т-90 и боевых машин пехоты БМП-2

Место для армейских маневров выбрано не случайно. Уттар-Прадеш - самый густонаселенный штат на севере Индии. На территории площадью 240 тыс. кв. км проживают порядка 200 млн человек. Угроза того, что кто-то из них окажется во власти настоящих террористов может серьезно отразиться на безопасности страны в целом. Чтобы убедить проживающих здесь людей, что национальная армия и ее союзники из России готовы противостоять любым боевикам, генералы как раз и организовали "Индру" в этом районе.

Интересная деталь. На совместные учения наши военные прилетели со штатным оружием и снаряжением. Но учебные баталии они станут вести на технике хозяев. Поэтому сразу по прибытии в полевой лагерь российские солдаты и офицеры начали "обкатывать" местные танки Т-90 и боевые машины пехоты БМП-2. Благо, что они нашим парням хорошо известны: броневой арсенал, как и другие виды техники и вооружения, Индия закупает как раз в нашей стране.

Фото: Олеся Курпяева
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В ходе миротворческой операции подразделениям российско-индийской войсковой группировки предстоит совместно уничтожить вторгшиеся в провинцию незаконные вооруженные формирования. Управлять действиями военных будут из объединённого штаба. А непосредственно на поле боя наши и индийские военнослужащие - их, как и россиян, две с половиной сотни человек - станут "воевать" хоть и самостоятельно, но по единому замыслу и в тесном взаимодействии.

Напомним, что впервые учения "Индра" организовали в мае 2003-го. С тех пор наши и индийские военные семь раз вместе отрабатывали задачи на различных сухопутных и морских полигонах, а также в воздухе. Маневры поочередно проходили то в России, то на территории дружественного государства. В прошлом году опять же впервые совместным военным учениям придали межвидовой статус - к "Индре-2017" генералы привлекли солдат и офицеров сразу трех родов войск.

Власть Безопасность Армия
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