В Instagram сообщили об утечке паролей пользователей

Ошибка в системе безопасности привела к утечке паролей в Instagram. Об этом сообщили представители соцсети.

Впрочем, как уточняет портал The Information, утечка коснулась не всех, а лишь небольшой части пользователей.

Уязвимость обнаружили в функции Download Your Data ("Скачайте ваши данные"). С ее помощью владелец аккаунта мог увидеть, что именно известно о нем Instagram.

Если пользователь активировал эту функцию, пароль случайно попадал в URL веб-браузера. Таким образом тот, кто заходил в соцсеть с общедоступного компьютера, мог сделать доступным свой пароль для сторонних пользователей.

Новая функция появилась в Instagram после того, как в Европе вступили в силу новые правила обработки персональных данных. Эксперты утверждают, что уязвимости могло бы не быть, если бы компания хранила пароли с помощью актуальной технологии шифрования.