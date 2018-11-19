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В Instagram сообщили об утечке паролей пользователей

19.11.2018,  
13:11
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ошибка в системе безопасности привела к утечке паролей в Instagram. Об этом сообщили представители соцсети.

Впрочем, как уточняет портал The Information, утечка коснулась не всех, а лишь небольшой части пользователей.

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Уязвимость обнаружили в функции Download Your Data ("Скачайте ваши данные"). С ее помощью владелец аккаунта мог увидеть, что именно известно о нем Instagram.

Если пользователь активировал эту функцию, пароль случайно попадал в URL веб-браузера. Таким образом тот, кто заходил в соцсеть с общедоступного компьютера, мог сделать доступным свой пароль для сторонних пользователей.

Новая функция появилась в Instagram после того, как в Европе вступили в силу новые правила обработки персональных данных. Эксперты утверждают, что уязвимости могло бы не быть, если бы компания хранила пароли с помощью актуальной технологии шифрования.

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