В Испании затопило популярные курорты

Популярные курорты, расположенные на побережье Испании, оказались затоплены после начала сезона дождей. Из-за шторма красный (высший) уровень опасности объявлен в провинциях Аликанте и Валенсия, оранжевый - на Балеарских островах и в Астурии. В общей сложности тревога из-за резко ухудшившейся погоды объявлена в 17 из 50 провинций

На Тенерифе (Канарские острова) огромные волны (до 10 метров в высоту) повредили несколько зданий, их жителей пришлось эвакуировать. Похожая ситуация сложилась в каталонской Жироне. Местным жителям не рекомендуется пересекать реки и ручьи вброд.

В Галисии в местечке Вивейро погибла женщина, когда ее дом затопило поднявшейся водой. На противоположной стороне Испании в Мурсии пришлось спасать 70 школьников, застрявших в автобусе на дороге. В целом по стране уроки были отменены у 45 тысяч школьников.

Осадков не ожидается только на самом севере Испании, однако туда уже пришли морозы.