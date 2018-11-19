В Кремле опровергли связь новых обвинений Браудера с "делом Скрипалей"

Новое уголовное дело в отношении основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера не связано с "делом Скрипалей" и не может считаться "ответом" на него. Об этом заявили в Кремле. Напомним, что ранее сам Браудер провел такие параллели.

"Дело Браудера началось гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями", - напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Добавился новый эпизод - наши правоохранительные органы работают и со своими зарубежными партнерами делятся материалами. Другое дело: не всегда получают адекватную реакцию", - заметил представитель Кремля.