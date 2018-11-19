В Кремле рассказали об ожиданиях от голосования в Интерполе

В среду пройдут выборы главы Интерпола, и в Москве надеются, что победит Александр Прокопчук.

"Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру и хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прокопчук - вице-президент Интерпола. Также он возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ. Прежний начальник Интерпола Мэн Хунвэй был задержан в Китае по подозрению в коррупции и подал в отставку в начале октября. Соперник Прокопчука на пост руководителя международной полиции - Ким Чон Ян из Южной Кореи. Сейчас он исполняет обязанности главы Интерпола, а до этого был старшим вице-президентом.