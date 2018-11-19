В Македонии прошли митинги против изменения конституции и названия страны

В воскресенье, 18 ноября, вечером несколько тысяч человек перед зданием македонского парламента потребовали от действующих властей во главе с Зораном Заевым прекратить политику "предательства национальных интересов", отказаться от внесения изменений в Конституцию страны, предполагающих переименование государства в Республику Северную Македонию, а также назначить внеочередные парламентские выборы.

"Не ждите команды для действий. Каждый сам на своем месте дайте отпор правительству. Этот режим должен пасть. ЕС и НАТО не стоят изменения государственного названия и утраты нашей национальной идентичности", - подчеркнул Тодор Петров, лидер Всемирного македонского конгресса, один из организаторов протестной акции "Бойкотирую".

Политик обозначил и основные требования собравшихся: "Требуем срочной и полной остановки процесса внесения изменений в конституцию, одностороннего выхода из Преспанского соглашения, которое было отвергнуто народом на референдуме, беспрекословного соблюдения законов нашей страны и международного права, постоянной защиты государственного названия, роспуска потерявшего легитимность парламента и назначения внеочередных выборов".

Напомним, что после провалившегося 30 сентября референдума в Македонии, предусматривавшего изменение названия страны в обмен на членство в ЕС и НАТО, американцы и их ключевой партнер - македонский премьер-министр Зоран Заев успешно провели "обработку" сторонников оппозиционной "Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ). В результате, 19 октября 80 из 120 македонских парламентариев одобрили предложения правительства о внесении изменений в Конституцию государства, в том числе касательно переименования своей страны в Республику Северную Македонию. После этого лидер ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоский назвал случившееся национальным предательством, "самым черным днем демократии в Македонии", а также сообщил, что депутаты от ВМРО-ДПМНЕ, поддержавшие такое решение из страха и собственных корыстных соображений, уже исключены из партии.

В свою очередь президент РМ Георге Иванов, комментируя складывающуюся ситуацию, подчеркнул, что парламент Республики Македонии не учел мнение своего народа, выраженное им в ходе референдума, и вопреки позиции граждан принял решение об изменении названия государства, что неминуемо приведет к его обезличиванию. В этой связи, по словам политика, всем македонцам потребуется мужество, чтобы упорствовать в отстаивании своего права на суверенную и независимую державу. Он также напомнил парламентариям и обществу, что "люди всегда восхваляют смелых, а история презирает трусливых и продажных", добавив, что "обязанностью нашего поколения является недопущение обезличивания нашей свободной и независимой Республики Македонии".

Следует отдельно упомянуть и о реакции министра обороны Греции, партнера греческого премьера Алексиса Ципраса по правящей коалиции, Паноса Камменоса. Он открыто обвинил американского миллиардера Джорджа Сороса в том, что тот потратил минимум 45 миллионов евро для "закрытия македонского вопроса". "Кто бы мог подумать, что в европейской системе ценностей и демократии те, кто отказываются голосовать по указке, арестовываются, а послушные - получают бонус в размере двух с половиной миллионов евро "грязных денег". Мне стыдно", - так прокомментировал Камменос прошедшее в Скопье голосование в парламенте.