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19.11.2018 14:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге состоится премьера спектакля "Русская матрица" Андрея Прикотенко

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург )
В Театре имени Ленсовета 23 ноября премьера - известный петербургский режиссер Андрей Прикотенко (с 2017 года главный режиссер театра "Старый дом" в Новосибирске) представит "Русскую матрицу". Драматическую поэму по отечественной мифологии. Герои - Иван, Марья Моревна, Баба-Яга, Жар-Птица, Кощей, Богатырь... Занята значительная часть труппы.
Фото: Юлия Смелкина/ Театр имени Ленсовета Фото: Юлия Смелкина/ Театр имени Ленсовета
Фото: Юлия Смелкина/ Театр имени Ленсовета

Корреспондент "РГ" побывала на репетиции, где увидела в ролях Ивана - народного артиста России Сергея Мигицко, Кощея (тут - Кош) - заслуженную артистку Светлану Письмиченко.

В главной роли - замечательный Мигицко, гордость ленсоветовской труппы. Но актеру 65, а разве Иван, герой русских сказок, не должен быть молодым парнем?

Андрей Прикотенко: Почему же молодым? У нас совершенно другая история, нет темы, где Иванушка-дурачок - младший сын ("Было у отца три сына: старший - умный был детина, средний сын - и так и сяк, младший - вовсе был дурак…"). Мы всячески хотим уйти от стереотипного восприятия русской сказки - от гуслей, балалаек, сапог и прочего контекста. Зачем показывать то, что вы и сами знаете?

Что же в основе?

Фото: Предоставлено пресс-службой Дома музыки
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Андрей Прикотенко: Это целиком оригинальная история по мотивам русского народного эпоса, есть в ней отсылки и к авторской литературе. Здесь и мотивы сказок из сборников Афанасьева, и Пушкин, и лирика Высоцкого. Попытка собрать собственный пазл культурной идентичности из разрозненных мифов, сюжетов, идей. Создать русскую "Одиссею", большое путешествие с поиском. Что будем искать? Себя, правду, любовь, смысл жизни…

Иван Кушнир сочинил около 20 музыкальных номеров, я написал текст для спектакля и предложил артистам, как часто это делаю, совместно подумать над тем, как мы можем его сделать. Команда в Театре Ленсовета отличная. Юрий Бутусов организовал здесь такую творческую атмосферу, когда артисты привносят в работу свои идеи, предлагают много интересного. Русская тема в культуре нашей обильно использована, ее действительно трудно очистить от напластований и дойти до глубинных тем и связей, разобраться, почему мы такие, а не другие, почему с нами происходит то, что происходит. Но очень увлекательно изловить в типах и характерах матрицу поведения русского человека. Задача художественная внятно сформулирована и уже понята, как мне видится, артистами. Интерес к этому исследованию нас уже объединил.

Матрица - термин многозначный. У вас это…?

Андрей Прикотенко: Набор устойчивых символов, которые определяют нашу систему мышления, видение мира. И здесь нет прямых аллюзий к американскому боевику "Матрица".

Прозвучат наши русские проблемы? Покажете "особенности национального характера"?

Андрей Прикотенко: В сочетании с нашим спектаклем цитата из известного фильма не совсем правильная.

У вас были постановки в БДТ имени Товстоногова. Настоящий хит - "Лето одного года" с Фрейндлих и Басилашвили по американской пьесе "На Золотом озере". Олег Басилашвили сказал недавно на встрече со зрителями: "Я счастлив этой работой".

Андрей Прикотенко: Это была удивительная работа, подлинный творческий процесс - не только с выдающимися артистами, со всеми участниками. Я горжусь этим спектаклем. Алиса Бруновна - замечательная, прилежная в работе. Судьбоносная для меня встреча с Олегом Валериановичем. В той работе я понял для себя, что такое настоящий МХАТ, который является для нас легендой, понял, как артист выстраивает вместе с режиссером роль. На мой взгляд, мы выпустили значительный в то время (2010 год) для Большого драматического театра спектакль. Я делал это как спектакль-прощание, о расставании со старым, прежним БДТ, который любил, в который ходил с детства. Спектакль восемь лет в репертуаре, стал легендарным, на него трудно купить билеты.

Фото: Пресс-служба театра "Геликон-опера"
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Басилашвили рассказал, что вы предложили ему еще одну постановку - "Петерс", рассказ Татьяны Толстой, и он ждет эту работу.

Андрей Прикотенко: Мое предложение по-прежнему в силе.

В Новосибирске, в "Старом доме", вы поставили "Вишневый сад" и  "Sociopath/Гамлет", о которых писали СМИ, говорили критики как о самых заметных премьерах России. Что сейчас происходит в театре?

Андрей Прикотенко: Только что состоялась премьера Никиты Бетехтина по пьесе Дмитрия Данилова "Сережа очень тупой". В декабре будет премьера спектакля "Пыль" режиссера Михаила Патласова. В марте 2019 года Эдуард Шахов планирует выпустить спектакль по роману Гузели Яхиной "Зулейха открывает глаза". Помимо премьер у нас большая событийная программа: проводим читки лучших пьес "Любимовки", лабораторию молодой режиссуры "Актуальный театр", организовали выставочное пространство для художников в театре. Мы много гастролируем. Интенсивно идет процесс, сильная труппа, формируем оригинальный репертуар, зритель нас любит.

Постановки еще и в Москве (Театр Сатиры, "#Операнищих"), в Минске (Национальный театр имени Янки Купалы, "Сон в летнюю ночь"). А что и где будете ставить после "Русской матрицы"?

Андрей Прикотенко: Спектакль по рассказам Зощенко в питерском "Балтийском доме". Потом - "Идиот" Достоевского в моем новосибирском театре.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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