В Риме запретили рядиться гладиаторами и пить алкоголь после полуночи

В итальянской столице вступил в силу закон, согласно которому впредь запрещается купаться в фонтанах, наряжаться в центурионов, а также распивать алкогольные напитки в темное время суток.

Мэр Рима Вирджинии Раджи отреагировала на многочисленные жалобы горожан и туристов, регулярно высказывающих свое недовольство касательно чрезмерно назойливого и порой грубого поведения субъектов в костюмах гладиаторов, которые на протяжении долгих лет неплохо зарабатывали на жизнь, не платя ни копейки в казну. В среднем, одно фото с центурионом на фоне Колизея стоит около 20 евро. Теперь любителям подобных нарядов будет грозить денежный штраф в 400 евро.

Помимо штрафов за переодевание в гладиаторов, власти пообещали сделать постоянными меры по борьбе с распитием алкоголя в вечернее время, чтобы "очистить" город и его исторический центр. Так, после 22 вечера запрещается распивать алкоголь в стеклянной таре на улице, с полуночи введен запрет на его употребление в любой таре, а с 2 часов ночи алкогольные напитки нельзя будет подавать даже в барах и клубах. За нарушение этой нормы вводится штраф в 150 евро, а продавец алкоголя будет наказан на 280 евро.

Кроме того, жителям и гостям Рима запретили купаться в фонтанах. Желающим в них окунуться это удовольствие может впредь обойтись в 900 евро.

"После 72 лет ожидания в Риме теперь действуют новые правила городской полиции", - подчеркнула Раджи, отметившая, что для реализации нового закона, городские власти намерены нанять 500 дополнительных полицейских.