В России исчезнут некоторые пивные напитки

Новости

В Ленобласти грузовик попал в ДТП в ремонтируемом тоннеле 19:25
Уроженец России попал в санкционный список США по КНДР 19:22
В Саратове возбудили дело о лишении свободы в реабилитационном центре 19:02
Министр финансов Крыма ушла в отставку 18:38
Астрономы открыли "второе Солнце" 18:36
В Риме запретили рядиться гладиаторами и пить алкоголь после полуночи 18:30
В Ростове арестовали подозреваемую в убийстве трех человек пенсионерку 18:29
Германия заморозила поставки оружия саудитам из-за убийства Хашкаджи 18:28
В Башкирии назвали вероятную причину ДТП с шестью погибшими 18:24
В Чечне устроившую взрыв у КПП женщину назвали пособницей "ИГ" 18:12
Обнаруженная в Румынии картина Пикассо оказалась подделкой 18:10
Рошаль заступился за главу калининградского роддома 18:07
Chevrolet Niva: Стоит ли покупать внедорожник за 300 тысяч рублей 18:00
В Беларуси грабителя банка приговорили к 15 годам колонии 17:58
Названы сроки высадки россиян на Луну 17:57
Путин создал Совет по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей 17:47
В Башкирии шесть человек погибли в аварии 17:37
Первый белорусский электрокар оценили в 1 млн рублей 17:30
Перми вернут "Счастье не за горами" 17:28
В Тульской области живую пенсионерку отвезли в морг 17:21
Кемеровскую больницу эвакуировали из-за задымления 17:19
В Мурманской области возбудили дело после смерти двоих рабочих 17:18
Премьера постановки по роману Пелевина iPhuck состоится в декабре 17:17
Росздравнадзор проверит обстоятельства смерти мальчика в Чечне 17:15
В Кузбассе не нашли нарушений в установке детской площадки на час 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 18:12
Рубрика: Экономика

В России исчезнут некоторые пивные напитки

Текст: Марина Гусенко
Роскачество начало исследовать пивные напитки. Об этом сообщил глава организации Максим Протасов в ходе форума "Антиконтрафакт".
Фото: Александр Вильф / РИА Новости Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Он пояснил, что сейчас под название "пивной напиток" попадают четыре разные категории товаров. Первая - это напитки, в которых более 80 процентов солода плюс натуральные вкусовые и ароматические добавки, например, апельсиновая цедра, лимон, кориандр. То есть это пиво с вкусовыми добавками.

Вторая - напитки, в состав которых входит менее 80 процентов солода, а несоложенных продуктов - более 20 процентов.

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости
Роскачество определило лучшее и худшее пиво

Третья - напитки, в которых солода меньше 80 процентов, плюс в состав входит вода, синтетические или натуральные ароматизаторы.

И четвертая - слабоалкогольные напитки, в состав которых входит спирт, сладкие газированные напитки и другие недопустимые добавки, например, консерванты.

По мнению Протасова, из-за того, что такие разные напитки называются одинаково, потребители вводятся в заблуждение. А значит конкуренция между их производителями - недобросовестная.

По итогам тестирования пивных напитков Роскачество предложит изменить классификацию и разделение пивных напитков, произведенных путем естественного брожения, и фактически алкогольной продукции, произведенной методом купажирования спирта и газировки. Таким образом, часть пивных напитков будет называться по-новому.

В России вырастут цены на сладкие газированные напитки
Экономика АПК Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество Стандарты для продуктов
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

С нового года вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком
Названы сроки высадки россиян на Луну
В Совфеде отреагировали на совет США отключить воду и свет в Донбассе
В МИД России назвали фантастикой возможное возвращение войск на Кубу
За что арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi