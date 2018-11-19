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19.11.2018 23:17
Рубрика: Происшествия

Недоглядели

На пожарах стало гибнуть больше детей
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
Количество детей, погибших при пожарах, увеличилось в 2018 году почти на 20 процентов. Об этом на селекторном совещании в МЧС заявил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

По его словам, за последние четыре года в стране отмечалась динамика снижения детской гибели при пожарах. Так, их количество с 2014 по 2017 год снизилось почти на 33 процента.

"В 2018 году ситуация изменилась. На текущий период зафиксирована гибель 311 несовершеннолетних, это на 19,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил Еникеев.

Фото: twitter.com / gerardbutler
Самый разрушительный пожар в истории Калифорнии унес жизни более 80 человек

По данным МЧС, самое большое количество погибших - 90 процентов - пришлось на пожары в жилом секторе. Из них 70 процентов - при возникновении пожаров в частных жилых домах, а 30 процентов - в многоквартирных жилых домах. Основными причинами пожаров Еникеев назвал неосторожное обращение с огнем, в том числе шалость, а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования и печного отопления. Наибольшее количество таких пожаров в этом году произошло в Иркутской, Омской, Свердловской, Московской, Кемеровской областях и Забайкальском крае.

В свою очередь присутствовавшая на селекторе Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о важности межведомственного взаимодействия, когда структуры служб вовремя информируют о тех ситуациях, которые могут возникнуть в муниципальных образованиях, маленьких селах.

"Важно, чтобы социальные службы подключались вовремя и отреагировали на ваши запросы, более того, инициировали сами и сообщали вам информацию заблаговременно, что есть риски", - заявила детский омбудсмен.

В этом году на пожарах погибли 311 детей, 70 процентов смертельных случаев было в частных домах

Она поблагодарила МЧС и добавила, что с участием ведомства выявлено более 42 тысяч пожарных нарушений. Более того, по ее словам, сотрудники МЧС не остановились на выявлении нарушений, а добивались их устранения, вели разъяснительную работу.

Подводя итоги селекторного совещания, глава МЧС Евгений Зиничев распорядился усилить пропаганду в средствах массовой информации, включить инспекторов пожарного надзора МЧС в работу региональных и муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних, привлечь к профилактике общественные организации и волонтеров. Кроме того, Зиничев поручил уточнить в регионах количество неблагополучных семей. "Я хотел бы обратиться к органам местного самоуправления, к социальным службам и всем, кто работает на земле. Вам хорошо известно, где живут такие семьи, что у них происходит", - подчеркнул глава МЧС.

Происшествия ЧП Пожары Правительство МЧС
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