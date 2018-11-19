В России вырастет пособие по безработице

В России со следующего года повысится пособие по безработице, а также в отдельную категорию будут выделены безработные люди предпенсионного возраста.

Документ об этом публикует "Российская газета".

Таким образом, если в текущем году минимальная величина пособия по безработице была установлена в размере 850 рублей, а максимальная величина - в размере 4900 рублей, то со следующего года нижняя планка поднимется до 1500 рублей, а верхняя - до 8000 рублей. Для граждан предпенсионного возраста коридор значения станет более широким - от 1500 до 11280 рублей.

Правительство ежегодно определяет размер минимальной и максимальной величины пособия по безработице для граждан, а теперь и для людей предпенсионного возраста. За счет грядущей индексации минимальное пособие составит в 2019 году 13,3 процента величины прожиточного минимума (в среднем по России), максимальное - 71 процент. Для сравнения: в текущем году эти показатели были ниже и составляли 7,8 и 45 процентов соответственно. Для граждан предпенсионного возраста уровень пособия по безработице будет равен прожиточному минимуму годичной давности (второй квартал 2018 года).

Бюджет выделит на пособия 53,4 миллиарда рублей.