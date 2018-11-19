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19.11.2018 16:18
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

В России запустили флешмоб, посвященный словам

Текст: Елена Новоселова

В канун Дня словарей и энциклопедий, который отмечается 22 ноября, когда родился Владимир Даль, запущен флешмоб про слова и словари. Все просто и весело: актеры, теле- и радиоведущие выбрали разные слова, которые им нравятся, связаны с неожиданной историей или ассоциируются с чем-то родным и приятным, специалисты-филологи прокомментировали выбранные звездами слова с помощью различных словарей. Все, что получилось в результате такого сотрудничества, можно увидеть в видеороликах на сайте деньсловаря.рф.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Во флешмобе поучаствовали Леонид Ярмольник, Светлана Зейналова, Анатолий Белый, Михаил Шац, Вадим Мичман, Елена Чарквиани и другие. Выбрать свое слово не так просто. Так, спортивный журналист и комментатор Виктор Гусев на пресс-конференции, посвященной Дню словарей, рассказал, что сначала выбрал для ролика чиновничье-бездушное слово "касаемо", однако потом изменил свое решение.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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"Поскольку меня окружают лингвистические ошибки, языковые проблемы в моей жизни отовсюду сыплются, я решил, наоборот, сказать что-то позитивное. В качестве позитивного такого примера я взял слово "варежка". Такое милое слово, любимое слово моей жены", - поделился творческой кухней Гусев.

Будут ли нужны словари в век стремительной коммуникации, когда так много гаджетов с программами переводов и другими фишками, облегчающими жизнь "пользователям" языка?

Не только будут нужны, но и сыграют особую важную роль, считает программный директор фестиваля "Родное слово" и заместитель руководителя школы филологии НИУ "Высшая школа экономики" Мария Ровинская. "В нашем сегодняшнем мире, мире коммуникаций, когда все важнее становится быть правильными в языковом смысле и точными, словари нужны каждому", - подчеркнула она.

Отмечать День словарей и энциклопедий 22 ноября будут очень широко. В школах, университетах и библиотеках России пройдут словарные уроки, конкурсы, викторины и квесты, встречи с авторами словарей. Всего на проведение этих мероприятий зарегистрировались 379 образовательных организаций со всей России. Заявки на участие подали более 150 учителей русского языка и литературы, 70 преподавателей начальных классов и около 140 библиотекарей.

"Мы задумали сделать большую общественную акцию и вовлечь в это как можно больше людей. Дело в том, что словарь в числе других книг все-таки выделяется, и это не просто книга, которую читают. Это в первую очередь важный справочник, который фиксирует некоторые точки, наш мир, сложный, меняющийся. Но этот факт фиксации необходим и важен", - считает филолог.

Фото: Андрей Аллаяров /wikipedia
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В эпоху стремительной, лавинообразной и не всегда качественной информации, которая обрушивается на школьников из самых разных источников, важно знать, где искать ответы на вопросы, которым можно доверять. Поэтому, по словам, Марии Ровинской, так важно приучать детей пользоваться словарями и "знать, как находить ответы на свои вопросы".

В планах организаторов фестиваля "Родное слово" познакомить школьников с теми, кто создает словари. "Двадцать второго ноября многие известные филологи поедут в московские и подмосковные школы с лекциями о русском языке, о словарях. У школьников будет уникальная возможность послушать представителей академических институтов и ведущих вузов страны", - заверила Ровинская.

Справка "РГ"

Праздник был учрежден в 2010 году по инициативе Общества любителей русской словесности и музея В.И. Даля. А в 2011 году исполнилось ровно 150 лет, как начал печататься первый выпуск "Толкового словаря живого великорусского языка" В.И. Даля.

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