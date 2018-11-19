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19.11.2018 17:10
Рубрика: Власть

В Совфеде отреагировали на совет США отключить воду и свет в Донбассе

Текст: Галина Мисливская

Рекомендации США о том, как устроить революцию на Донбассе, Киев выполнить не сможет хотя бы потому, что украинские военные не в состоянии полностью закрыть границу с Россией, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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Так он прокомментировал сообщения СМИ, согласно которым США рекомендуют Киеву "жестко перекрыть границу" и создать недопустимую для России революционную ситуацию.

"Не стану ничего говорить о гуманитарной составляющей американского совета. Жизнь и здоровье людей в чужих странах никогда не волновали США", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор считает, что "технически проект не может быть реализован'". "Киев в принципе не способен перекрыть российско-украинскую границу по всему периметру, что, разумеется, понимают и американские советники", - отметил парламентарий.

По его мнению, США раздают подобные рекомендации с единственной целью - "втянуть Россию во внутриукраинский конфликт".

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