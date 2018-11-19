В США продали коллекцию личных вещей Мэрилин Монро

Выпуск журнала Playboy и другие личные вещи Мэрилин Монро продали на аукционе Julien’s Auction в Лос-Анджелесе.

По данным аукционного дома, за рекордные 250 тысяч долларов был продан "Золотой Глобус". Эту премию актриса получила в 1961 году.

Сообщатся, что с молотка ушел также автомобиль Монро Ford Thunderbird 1956 года. Он был передан актрисой в дар сыну своего учителя актерского мастерства Ли Страсберга. Машина впервые выставлялась на продажу и была продана за 490 тысяч долларов.

Кроме перечисленного на аукционе были проданы водительские права актрисы, экземпляр первого выпуска журнала Playboy с актрисой на обложке, а также предметы ее одежды.

Мэрилин Монро была одной самых востребованных в Голливуде американских киноактрис. Самые яркие ее роли в картинах "Неприкаянные" (1961), "Займемся любовью" (1960), "Джентельмены предпочитают блондинок" (1959), "Как выйти замуж за миллионера" (1953).