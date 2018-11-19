В Стокгольме наших футболистов устроит ничья

Сборная России по футболу во вторник проведет заключительный матч Лиги Наций в гостях против Швеции. Любой результат, кроме поражения, позволит команде Станислава Черчесова занять первое место в группе 2 лиги "В" и получить повышение в классе, а также даст возможность побороться россиянам за путевку на чемпионат Европы.

К ответственному матчу наша сборная по большей части готовилась в Лейпциге, где провела контрольный матч с немцами (0:3). После этой игры команда осталась в городе еще на два дня. Тренерский штаб не стал закрывать сборную: в свободное время у футболистов была возможность прогуляться по старинным улочкам и площадям, благо гостиница, в которой остановились игроки, располагалась в самом центре Лейпцига. Я поинтересовался, был ли организован в субботу коллективный просмотр матча Турция - Швеция, имевший к нашим непосредственное отношение (в случае победы или ничьей хозяев мы заранее занимали первую строчку в своем трио), и вот любопытный факт: когда в Турции начался первый тайм, сборная находилась на теоретическом занятии. Шведы в итоге выиграли и сохранили интригу в группе, но тренерский штаб во главе с Черчесовым лишний раз как бы подчеркнул, что изначально не собирался заниматься турнирной арифметикой.

Вообще решение остаться в Лейпциге надо признать удачным. Во-первых, лететь оттуда в Стокгольм не больше часа. Во-вторых, оставшись внутри шенгенской зоны, футболисты были избавлены от проволочек, связанных с паспортным контролем: автобус для нашей сборной был подан прямо к трапу.

Если в Лейпциге россияне квартировали в центре, то в Стокгольме наша команда поселилась практически на отшибе, зато в непосредственной близости от "Френдс Арены", где сегодня пройдет матч. Не сказать, что приезда россиян ожидали толпы поклонников. Журналисты, судя по всему, до отеля доехать не успели: из прессы автобус с футболистами в итоге встречали сотрудники федерального спортивного телеканала и я. А еще шведские фанаты Макс и Микаэль. Выяснилось, что Макс вместе с сыном влюбились в нашу сборную после ее блистательного выступления на ЧМ-2018, и отец приехал в гостиницу в надежде взять для своего отпрыска несколько автографов. У Микаэля - другая история: в России он бывал еще в 1992 году, и за нашей командой следит давно.

Любой результат, кроме поражения, позволит команде Станислава Черчесова получить путевку в элитную группу

К вящей радости шведских любителей футбола, наши игроки были весьма дружелюбны и в автографах не отказали никому. Росчерк не пожалел и Станислав Черчесов. "Он сказал мне, что уже бывал в Стокгольме, и ему здесь понравилось", - поведал Микаэль о мини-диалоге с наставником россиян.

Все футболисты разошлись, а журналисты и болельщики разъезжаться не спешили. Все потому, что, как оказалось, еще не прилетел Артем Дзюба, которого в компании с Георгием Щенниковым ждали в этот день в Стокгольме. Напомним, капитан не полетел со сборной в Германию из-за травмы колена, а остался в Москве работать с реабилитологом. Мало кто верил, что Артем доедет до Стокгольма, но, учитывая вал травм в сборной, Дзюбу решили позвать, тем более что форвард восстановился. Кстати, потери по-прежнему терзают российскую команду. После матча с немцами вне игры оказались Константин Рауш и Федор Кудряшов. Вот вместо них и вызвали Щенникова. Насколько для Георгия это приглашение оказалось форс-мажорным, он по скромности рассказывать не стал. За него это сделал Дзюба, прибывший вместе со Щенниковым в отель уже за полночь по московскому времени.

- Обсудили, как Георгия экстренно вызывали. Он приехал на базу, потом возвращался, у него были свои планы с семьей... С трудом, но успел он на самолет. У меня все было в плавном режиме: я уже ночью накануне знал, что нужен сборной.

Не меньше, если не больше всех интересовало самочувствие самого Артема. Капитан сборной заверил: с ним все в порядке.

- Я жив-здоров, готов, приехал. Всем, чем могу, помогу сборной. Везде я вижу мнение, что травмировал то колено, которое до этого меня беспокоило. На самом деле это другое колено. В это колено произошел сильный удар по ходу матча с "Ахматом". Получился ушиб коленного сустава. Но я здесь, я готов на сто процентов. Полон сил и желания, а дальше будет решать тренерский штаб.

Едва Дзюба перешагнул порог отеля, как скандинавская сдержанность, застоявшаяся в лобби, испарилась, уступив место шуткам и смеху. Надеемся, что после игры со шведами поводов для хорошего настроения будет еще больше.

Где будем смотреть

20 ноября, вторник

Первый канал

22.35 Швеция - Россия. Прямая трансляция