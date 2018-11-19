В Варшаве завершился фестиваль российского кино "Спутник над Польшей"

Новости

В Калининграде суд закрыл дом престарелых из-за чесотки 14:23
СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре под Ростовом 14:19
Матвиенко призвала передать бюджету медстрахование детей и пенсионеров 14:17
Турчак выступил против легализации "вип-охот" 14:16
На Кубани охотник убил напарника во время стрельбы по уткам 14:15
Под Тверью сняли кино о зомби-апокалипсисе 14:05
Президенту Nissan Motor грозит арест 14:03
В Петербурге вандалы закрасили блокадную надпись 13:57
Петербуржцы к юбилею альбома "Группа крови" услышат неизданную песню Цоя 13:55
Житель Удмуртии во время охоты застрелил напарника 13:54
Открыты окаменелые следы динозавров размером с воробья 13:53
В Югре снегоход с семьей провалился под лед 13:44
Ховринскую больницу снесут в рекордные сроки 13:37
Валентина Матвиенко получила травму ноги 13:35
Минобрнауки: МГУ - самый популярный вуз среди призеров олимпиад 13:17
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross назвали "Автомобилем года" 13:06
На Кубани ФСБ задержала мечтавшего работать на США силовика 13:06
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба 13:05
На Кубани медики спасли мужчину после инсульта на остановке 13:03
Археологи сообщили о сенсационной находке в Персидском заливе 13:00
Молодые ученые СГ ищут инвестиции для своих будущих разработок 13:00
Клип "Ленинграда" "Кольщик" вдохновил французов на создание сериала 12:59
Новый МРК с Калибрами приступил к испытаниям в Черном море 12:55
В Подмосковье ребенка придавило бетонной плитой 12:43
Москвичам пообещали морось и снег всю неделю 12:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
Уникальный трюк спецназа сняли на панорамное видео
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
В "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
19.11.2018 12:50
Рубрика: Культура

В Варшаве завершился фестиваль российского кино "Спутник над Польшей"

Текст: Мария Воронова
Церемония закрытия XII фестиваля российского кино "Спутник над Польшей" состоялась в варшавском кинотеатре "Луна". Жюри подвело итоги конкурсов художественных и документальных фильмов.

Членами жюри конкурса художественных фильмов были знаменитая режиссер Иоанна Кос-Краузе, актер Мирослав Ханишевски и начальник отдела "Репортаж Vogue Польша" Ханна Рыдлевска. Они присудили Гран-при фестиваля фильму "Сердце мира" Наталии Мещаниновой за "ненавязчивый, пронзительный рассказ о нашем одиночестве и потребности признания. Скромный, на первый взгляд, фильм, рассказывающий о важных проблемах". Трогательная лента Наталии Мещаниновой о ветеринаре Егоре (Степан Девонин), который работает в российской глубинке на одной из тренировочных станций для охотничьих собак и лечит зверье, в июне получила главные призы "Кинотавра" - ее удостоили Гран-при фестиваля, Приза Гильдии киноведов и кинокритиков, а Степан Девонин получил приз за лучшую мужскую роль.

Фото: kinopoisk.ru
На экраны вышел прощальный фильм Веры Глаголевой

II Приз достался фильму "Царь-птица" Эдуарда Новикова, созданному по мотивам рассказа Василия Яковлева "Со мною состарившаяся лиственница". По мнению жюри, эта "картина, которая доказывает, что можно и нужно думать о фильмах, как о произведениях искусства". Дебютная лента Владимира Битокова "Глубокие реки" получила III Приз за "болезненный, визуально завораживающий рассказ об отсутствии взаимопонимания и неизбежности судьбы".

Дипломом отметили работу оператора Иоланты Дылевской в фильме "Айка" (реж. Сергей Дворцевой) за "исключительное соединение чувствительности, мастерского ремесла и психологической глубины в рассказе посредством образа". Кстати, "Айка" - одна из немногих лент, которая ожидается в широком прокате в Польше.

Жюри Конкурса документальных фильмов - режиссер Кристиан Матысек, монтажер Доминик Ягодзински и журналистка Малгожата Стечак - удостоило II Приза фильм "Оскар" Александра Смолянского и Евгения Цымбала за "потрясающий рассказ, в котором судьба художника отражается в бурной истории СССР". Картина посвящена знаменитому художнику Оскару Рабину (1928-2018), который противостоял режиму с помощью красок и кисточки.

Фото: Аркадий Колыбалов
Героями нового фильма Кончаловского стали Микеланджело и мрамор

Фильму "Восточный фронт" Андрея Осипова присудили III Приз за "креативную переработку архивных материалов и выдвижение на первый план судьбы простого немецкого солдата". Дипломом отметили фильм "Медведи Камчатки. Начало жизни" Ирины Журавлевой и Владислава Гришина за "профессиональное отображение красоты российской природы". На фестивале "Малый Спутник" сердца маленьких зрителей покорил фильм "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко.

Теперь XII "Спутник над Польшей" отправится в кинопутешествие по стране. До апреля 2019 года фестивальные показы пройдут в Кракове, Познани, Вроцлаве, Гданьске, Белостоке, Плоцке и других польских городах.

Культура Кино и ТВ Наше кино
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Генпрокуратура заподозрила Браудера в отравлении Магнитского
Минсельхоз не поддержал введение акциза на колбасу
С 2019 года вырастет пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Президент РФ обратится с Посланием Федеральному Собранию в 2019 году
Опубликованы фото новых плацкартных вагонов РЖД