В Варшаве завершился фестиваль российского кино "Спутник над Польшей"

Церемония закрытия XII фестиваля российского кино "Спутник над Польшей" состоялась в варшавском кинотеатре "Луна". Жюри подвело итоги конкурсов художественных и документальных фильмов.

Членами жюри конкурса художественных фильмов были знаменитая режиссер Иоанна Кос-Краузе, актер Мирослав Ханишевски и начальник отдела "Репортаж Vogue Польша" Ханна Рыдлевска. Они присудили Гран-при фестиваля фильму "Сердце мира" Наталии Мещаниновой за "ненавязчивый, пронзительный рассказ о нашем одиночестве и потребности признания. Скромный, на первый взгляд, фильм, рассказывающий о важных проблемах". Трогательная лента Наталии Мещаниновой о ветеринаре Егоре (Степан Девонин), который работает в российской глубинке на одной из тренировочных станций для охотничьих собак и лечит зверье, в июне получила главные призы "Кинотавра" - ее удостоили Гран-при фестиваля, Приза Гильдии киноведов и кинокритиков, а Степан Девонин получил приз за лучшую мужскую роль.

II Приз достался фильму "Царь-птица" Эдуарда Новикова, созданному по мотивам рассказа Василия Яковлева "Со мною состарившаяся лиственница". По мнению жюри, эта "картина, которая доказывает, что можно и нужно думать о фильмах, как о произведениях искусства". Дебютная лента Владимира Битокова "Глубокие реки" получила III Приз за "болезненный, визуально завораживающий рассказ об отсутствии взаимопонимания и неизбежности судьбы".

Дипломом отметили работу оператора Иоланты Дылевской в фильме "Айка" (реж. Сергей Дворцевой) за "исключительное соединение чувствительности, мастерского ремесла и психологической глубины в рассказе посредством образа". Кстати, "Айка" - одна из немногих лент, которая ожидается в широком прокате в Польше.

Жюри Конкурса документальных фильмов - режиссер Кристиан Матысек, монтажер Доминик Ягодзински и журналистка Малгожата Стечак - удостоило II Приза фильм "Оскар" Александра Смолянского и Евгения Цымбала за "потрясающий рассказ, в котором судьба художника отражается в бурной истории СССР". Картина посвящена знаменитому художнику Оскару Рабину (1928-2018), который противостоял режиму с помощью красок и кисточки.

Фильму "Восточный фронт" Андрея Осипова присудили III Приз за "креативную переработку архивных материалов и выдвижение на первый план судьбы простого немецкого солдата". Дипломом отметили фильм "Медведи Камчатки. Начало жизни" Ирины Журавлевой и Владислава Гришина за "профессиональное отображение красоты российской природы". На фестивале "Малый Спутник" сердца маленьких зрителей покорил фильм "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко.

Теперь XII "Спутник над Польшей" отправится в кинопутешествие по стране. До апреля 2019 года фестивальные показы пройдут в Кракове, Познани, Вроцлаве, Гданьске, Белостоке, Плоцке и других польских городах.