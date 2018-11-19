Молодые ученые СГ ищут инвестиции для своих будущих разработок

Молодому ученому сегодня надо быть не только талантливым, предприимчивым, но и... осмотрительным. Дело в том, что ему необходимы публикации в научных журналах, в том числе англоязычных. На электронную почту неискушенных эрудитов приходит масса предложений - заплатите, мол, и мы вас опубликуем. Но зачастую, утверждает заведующий лабораторией минского РНПЦ онкологии Дмитрий Церковский, такие предложения исходят от так называемых "хищнических" изданий. Их главная цель - нажива. И таких "мусорных" журналов в мире насчитывается 1300! Так что прежде чем соглашаться, стоит проконсультироваться с экспертами, проверить статус издания. А вот на III Форуме молодежных научных обществ, который прошел в Витебском государственном медицинском университете, можно было открыто делиться своими идеями и наработками, не опасаясь финансовых и репутационных потерь. Напротив, студенты, аспиранты и преподаватели из Беларуси, России, Украины и Казахстана обсуждали вопросы международного партнерства и поиска инвестиций для будущих разработок.

По словам председателя совета молодых ученых Витебского медуниверситета Арины Кабановой, участники форума заострили внимание на коммерциализации своих идей:

- Для этого мы пригласили с докладами не только медиков, но и экономистов, юристов. К примеру, Ольга Захаренко из белорусского Государственного комитета по науке и технологиям рассказала, как нужно готовить бизнес-планы для инновационных научных проектов. Речь шла также о Белорусском инновационном фонде, который принимает к рассмотрению проекты с высокими рисками, чтобы потенциально профинансировать их за счет средств совместного Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций.

Третьекурсник Воронежского государственного медицинского университета Никита Хрипушин поделился опытом межотраслевого сотрудничества. Рассказал о том, как его молодые коллеги организуют традиционную Всероссийскую Бурденковскую научную конференцию и взаимодействуют с представителями политических течений. Екатерина Цыганова из Волгоградского медуниверситета в своих исследованиях вышла за рамки СНГ и проанализировала работу молодежных научных обществ на примере не только альма-матер, но и университетов дальнего зарубежья. Если же говорить о постсоветском пространстве, то, уверена Арина Кабанова, одним из ярчайших представителей молодежного научного движения на нем является российский инновационный центр "Сколково":

- Надо отметить, что соорганизатором нашего форума является Открытый университет Сколково, который нацелен на вовлечение талантливой молодежи в науку. Два года назад я участвовала в его "школе молодого ученого", где было много полезных обучающих программ, семинаров, мастер-классов, тренингов. И один из докладов для участников форума в Витебске мы попросили прочесть Алину Чернову из Сколковского института науки и технологий.

Доклад, в котором говорилось, как международное сотрудничество приводит к успеху в научной деятельности, прозвучал онлайн. Находясь в Москве, Чернова прочла его коллегам по скайпу. Пожалуй, сегодня эта телекоммуникационная технология далеко не самая "крутая" из наработок, которыми может похвастаться Сколтех. Что же касается организаторов витебского форума, то они надеются, что обмен опытом и знаниями активизирует участников совместного конкурса фондов фундаментальных исследований для молодых ученых, а также поможет сформировать международные научные коллективы. А там, глядишь, и до громких совместных открытий недалеко.