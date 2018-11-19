Валентина Матвиенко получила травму ноги

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко получила спортивную травму ноги, ей наложен гипс. О происшествии сама глава верхней палаты российского парламента сообщила в понедельник перед началом заседания, посвященного нацпроекту "Здравоохранение".

"У меня спортивная травма и гипс, потерпите меня в таком состоянии три недели", - сказала Матвиенко.

В слушаниях принимает участие министр здравоохранения Вероника Скворцова. "Сегодня главного доктора вызвала сюда, она сказала, что жить буду ", - пошутила глава Совфеда.

Перед началом слушаний Матвиенко и Скворцова обсудили актуальные проблемы российского здравоохранения, в первую очередь - вопрос об обеспечении россиян лекарствами. Председатель СФ заверила, что сенаторы готовы оказывать всяческое содействие Минздраву, в том числе в плане совершенствования законодательной базы.