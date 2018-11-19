Верховный суд объяснил, кого можно признать безвестно отсутствующим

Верховный суд РФ впервые разъяснил, кого и как можно признать "безвестно отсутствующим". В решении суда подчеркнуто - разъяснения нужны не мертвым, они нужны живым. Родные пропавшего человека могут с таким решением суда в руках получить пенсии, другую социальную помощь, распорядиться имуществом пропавшего.

Не умер, не заболел, а просто куда-то исчез - так можно сказать о гражданах, которые вышли из дома и туда больше не вернулись. Подобных случаев гораздо больше, чем нам кажется. Исчезает, по данным официальной статистики, приблизительно 30-35 тысяч человек ежегодно - население не очень большого провинциального города. Кто-то из ушедших граждан вернется домой, кого-то рано или поздно найдут живым или мертвым, а остальные будут считаться "безвестно отсутствующими".

Исчезает, по данным официальной статистики, приблизительно 30-35 тысяч человек ежегодно - население не очень большого провинциального города

Вот такой, кстати, немаленькой категорией граждан и занялась Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. В частности, она пересматривала результаты интересного судебного спора - женщина с тремя детьми на руках просила признать ее мужа безвестно отсутствующим. В суде истица, жительница Псковской области, рассказала, что ее муж в 2012 году уехал на Украину, и с тех пор о нем ни слуху ни духу.

Спустя месяц после его отъезда обеспокоенная тем, что супруг не откликается, женщина пошла в правоохранительные органы и написала заявление - исчез муж. Прошло пять лет, и гражданка снова пошла в полицию с аналогичным заявлением - найдите человека. На этот раз она получила ответ, что в полиции супруга ищут, так как подозревают его в совершении преступления. Письмо заканчивалось тем, что полицейские написали следующее: все меры, которые они предприняли, результата так и не дали.

Суду истица объяснила, что у нее на руках оказались три девочки, и она просит суд установить юридический факт, что ее муж "безвестно отсутствующий". Это необходимо, чтобы оформить пенсии на детей по потере кормильца и решить вопрос "о назначении доверительного управляющего для управления и сохранности имущества ее мужа". Городской суд, выслушав гражданку, ей в иске отказал. А областной суд согласился с таким выводом.

Пришлось женщине дойти до Верховного суда РФ.

Там проверили материалы дела, обсудили доводы истицы и заявили, что "есть основания для отмены состоявшихся судебных решений". По мнению Верховного суда РФ, нарушения норм права в этом вердикте допустили и городской, и областной суды.

Гражданин может быть признан судом "безвестно отсутствующим", если в течение года по месту его жи-тельства ни у кого нет сведений, где он находится

Вот аргументы Верховного суда. Из материалов дела видно, что истица вышла замуж в 1998 году и в браке родились три дочери. Осенью 2012 года гражданка обратилась в местное ОВД с заявлением об исчезновении мужа. Спустя пять лет принесла туда же аналогичное заявление. В деле есть сообщение следственного управления УМВД по Псковской области датированное 2017 годом. В нем говорится, что еще летом 2012 года было возбуждено уголовное дело и муж истицы в нем значится как обвиняемый, которого объявили в розыск. Сначала в федеральный розыск, потом - в международный. Но так как гражданина не нашли, уголовное дело приостановили. Есть в деле и другие документы из местной полиции. В них сказано, что "в рамках разыскного дела местонахождение гражданина до настоящего времени не установлено". Такие же показания дал в суде и начальник отдела оперативно-разыскной работы местного подразделения полиции. Отказывая гражданке, городской суд заявил, что предоставленной ею информации недостаточно, чтобы признать ее супруга безвестно отсутствующим. На взгляд суда, "имеются основания полагать", что ее муж не пропал, а "умышленно скрывается с целью уклонения от наказания". Областной суд такая аргументация устроила. А вот Верховный суд РФ - нет.

Свои доказательства высокая судебная инстанция начала с того, что напомнила про 42-ю статью Гражданского кодекса. В ней сказано, что гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим по заявлению "заинтересованных лиц", если в течение года по месту его жительства ни у кого нет сведений, где он находится.

Верховный суд подчеркнул: институт признания гражданина безвестно отсутствующим - это удостоверение в суде факта "длительного отсутствия гражданина в месте его постоянного жительства", если оказались безуспешными попытки найти, где человек обитает и получить хоть какие-то сведения о нем. Суд напомнил: институт признания человека отсутствующим "имеет целью предотвращения" возможных негативных последствий. Причем как для самого пропавшего человека, так и для "других лиц, в том числе имеющих право на получение от него содержания". В этой витиеватой фразе сказано, что признать человека отсутствующим важно для граждан с таким пропавшим человеком связанным, ведь от этого часто зависят какие-то "социальные гарантии в имущественной и неимущественной сфере".

Полиция должна подтвердить в суде, что искала пропавшего и не нашла. Фото: Сергей Михеев

Из материалов дела видно, что с осени 2012 года о пропавшем человеке у близких нет никаких сведений. Это родные подтвердили в суде. Ничего не дали и оперативно-разыскные мероприятия полиции. В городском суде представители соцзащиты и Пенсионного фонда не возражали, чтобы гражданина признать отсутствующим.

В этом деле, подчеркнул Верховный суд, юридически значимым, применительно к 42-й статье Гражданского кодекса было выяснение судом, есть ли какие-либо сведения о том, где гражданин находится. Но городскому суду оказалось достаточным для отказа только то, что супруг находится в розыске и может "умышленно скрываться".

По заявлению Верховного суда РФ, сам по себе факт объявления человека в розыск из-за возбуждения уголовного дела без оценки всех сведений, полученных в результате такого розыска, не может быть основанием для отказа в просьбе - признать гражданина безвестно отсутствующим. Это судебные инстанции не учли, заявил Верховный суд. Так что отказ истице Верховный суд назвал "неправомерным". Все решения по этому делу отменены, и Верховный суд велел спор пересмотреть с учетом своих разъяснений.