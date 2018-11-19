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19.11.2018 20:40
Рубрика: Происшествия

Граммы в полете

Верховный суд рассмотрит апелляцию "Авиакомпании "Победа" на провоз ручной клади
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
В Верховном суде планируется рассмотреть апелляцию на отказ в иске обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания"Победа".
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Напомним, в августе этого года лоукостер обратился в суд и попросил признать частично недействующим один пункт в Федеральных авиационных правилах. Он касался провоза багажа на борту воздушного судна. Авиационные правила, о которых идет речь, утвердило министерство транспорта страны в 2007 году.

Авиаперевозчик оспаривает правила, допускающие перевозку ручной клади сверх нормы бесплатно

В пункте 135 этих правил сказано, что в качестве ручной клади сверх нормы и без дополнительной оплаты пассажир может провести целый перечень вещей. От рюкзаков, дамских сумочек, портфелей, букетов, верхней одежды, детского питания до люльки, костылей и покупок из магазина беспошлинной торговли. В административном иске "Победа" просила признать этот пункт недействующим. По мнению авиакомпании, он противоречит пункту статьи 786 Гражданского кодекса.

Фото: depositphotos.com
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По мнению заявителя, министерство транспорта "неправомерно возложило на перевозчика не предусмотренную Воздушным кодексом обязанность принимать к перевозке вещи сверх нормы бесплатного провоза ручной клади".

"Победа" считает, что два пункта правил перевозки - 133 и 135 - возлагают на компанию две взаимоисключающие обязанности: принимать как ручную кладь вещи сверх нормы и без учета их веса и безопасно их размещать на борту. Минтранс и прокуратура с требованиями не согласились, и суд встал на их сторону.

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