В Верховном суде планируется рассмотреть апелляцию на отказ в иске обществу с ограниченной ответственностью "Авиакомпания"Победа".

Напомним, в августе этого года лоукостер обратился в суд и попросил признать частично недействующим один пункт в Федеральных авиационных правилах. Он касался провоза багажа на борту воздушного судна. Авиационные правила, о которых идет речь, утвердило министерство транспорта страны в 2007 году.

Авиаперевозчик оспаривает правила, допускающие перевозку ручной клади сверх нормы бесплатно

В пункте 135 этих правил сказано, что в качестве ручной клади сверх нормы и без дополнительной оплаты пассажир может провести целый перечень вещей. От рюкзаков, дамских сумочек, портфелей, букетов, верхней одежды, детского питания до люльки, костылей и покупок из магазина беспошлинной торговли. В административном иске "Победа" просила признать этот пункт недействующим. По мнению авиакомпании, он противоречит пункту статьи 786 Гражданского кодекса.

По мнению заявителя, министерство транспорта "неправомерно возложило на перевозчика не предусмотренную Воздушным кодексом обязанность принимать к перевозке вещи сверх нормы бесплатного провоза ручной клади".

"Победа" считает, что два пункта правил перевозки - 133 и 135 - возлагают на компанию две взаимоисключающие обязанности: принимать как ручную кладь вещи сверх нормы и без учета их веса и безопасно их размещать на борту. Минтранс и прокуратура с требованиями не согласились, и суд встал на их сторону.