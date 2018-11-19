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19.11.2018 20:54
Рубрика: В мире

Пикеты на дорогах

"Желтые жилеты" продолжают протестовать против роста цен на топливо
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск №7723 (260)
Если в Елисейском дворце надеялись на то, что после массовых акций против роста цен на автомобильное горючее, а участие в них в минувший уикенд приняло около 300 тысяч человек, движение "желтых жилетов" резко пойдет на спад, то жестоко ошиблись.
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Как в воскресенье, так и в этот понедельник многие автомагистрали, подъездные пути к торговым центрам, окружные дороги вокруг ряда городов по-прежнему оставались блокированными. Такая ситуация, в частности, сохранялась в Кале на северо-западе страны, где из-за фильтрующих блок-постов "желтых жилетов" образовались многокилометровые пробки. Правда, там не обошлось без эксцессов: машина с английскими номерами, а также многотонный грузовик попытались прорваться сквозь заслон манифестантов, что чуть было не привело к человеческим жертвам, но их водители были оперативно задержаны полицией и помещены под стражу.

Премьер Франции видит в протестах "не только проявление гнева, но и то, что они отражают страдания людей"

Кстати, на женщину, которая в субботу совершила в местечке Ле-Пон-де-Бовуазен, что в Савойе, смертельный наезд на 63-летнюю манифестантку Шанталь Мазе, заведено уголовное дело. Она обвиняется, как записано в постановлении прокурора, в "умышленных насильственных действиях, приведших к гибели человека", что грозит ей немалым тюремным сроком.

Большие проблемы остаются на одном из главных скоростных шоссе страны - А6, так называемой "дороге Солнца", которая соединяет Париж с городами центра Франции и Средиземноморского побережья: протестанты посменно дежурят на въездах и выездах, раздают листовки и призывают сограждан присоединиться к ним. Многие в знак солидарности с ними сами надевают аварийные светоотражающие жилеты или помещают их под ветровое стекло автомобилей.

Однако, пожалуй, самым серьезным демаршем стало "желто-жилетное" блокирование нескольких складов горючего, о чем сообщила администрация энергетической компании "Тоталь". Речь идет о крупных хранилищах в Фос-сюр-Мер на юге страны и в Верней-сюр-Сеш, что на западе страны в регионе Бретань.

Фото: EPA
Во Франции прошли массовые акции против роста цен на топливо

Обеспокоенный размахом спонтанного движения "желтых жилетов", премьер-министр Эдуар Филипп выступил в новостной программе государственного телеканала France 2 , судя по всему, чтобы попытаться сбавить накал страстей. Он заявил о том, что "слышит недовольство" французов, видит в протестах "не только проявление гнева, но и то, что они отражают страдания людей, отсутствие перспектив". По его словам, правительство "прислушивается к мнению" манифестантов, однако "не станет отменять" налог на топливо, который был введен в рамках программы перестройки энергетики страны на экологический лад, что, заметим, и привело к росту цен. При этом Эдуар Филипп напомнил об обещании Эмманюэля Макрона снизить фискальную нагрузку на французов "к концу пятилетнего срока в Елисейском дворце".

Надо ли говорить о том, что этот отказ пойти навстречу чаяниям сотен тысяч, если не миллионам сограждан вызвал возмущение протестантов. В соцсетях сразу появились призывы провести мощную акцию в столице Франции в ближайшую субботу. "Если Макрон будет и дальше обходить молчанием вопрос налогообложения горючего, мы отправимся в Париж всеми доступными способами", - предупредила одна из видных представителей движения, Шанталь Лапуэрта, на своей странице в "Фейсбуке" и получила сразу многие тысячи "лайков".

В мире Европа Франция
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